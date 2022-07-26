中捷估8月2日可達900萬人次 旅客可抽iPhone 13

台中捷運公司統計，線線累積運量預計8月2日可達到900萬人次。中捷表示，旅客只要在8月2日前下載「台中捷運」APP，在「捷粉專區」登錄電子票證，7月2日至8月2日搭乘中捷，即享有抽iPhone 13的資格。以此速度，再兩個月應可破千萬人次。

中捷公司為慶祝通車滿1周年，舉辦「搭中捷抽iPhone 13」活動，運量達900萬人次，將送出最後3支手機。只要在8月2日前下載「台中捷運」APP，登錄電子票證，在7月2日至8月2日間搭乘中捷，即享有抽獎資格。若900萬人次達標日有變動，搭乘區間配合放寬，例如提早達標則起始日提前，截止日維持不變。

中捷表示，近期因疫情趨緩又適逢暑假，不少人搭乘捷運出遊，9月30日前持電子票證搭中捷全面79折，憑「2022捷伴台中遊」手冊優惠券至特約商店消費享折扣或贈品，運量顯著成長，預計8月2日可達到900萬人次。

如果以每月平均60萬人次搭乘，中捷可能在10月邁入1000萬人次的里程碑，中捷表示將舉辦慶祝活動，回饋旅客，相關訊息將在台中捷運官網、台中捷運官方FB粉絲專頁及台中捷運粉好康FB社團公布。