一次看完彰化建縣300年 聽演講有機會領取造型皂

為了迎接彰化建縣300年，彰化縣文化局蒐整老照片呈現過去300年之間的彰化縣點點滴滴發展歷程，即日起在彰化藝術館一樓展示廳展出，相關文資最特別的是，邀請畫家沈建龍展出費時3年畫成的鹿港風華三百年長卷，寫實與精緻不亞於清明上河圖，參觀者無不歎服。

文化局委託國立雲林科技大學視覺傳達設計系主任黃雅玲，策畫「時光集錦」彰化縣300年歷史長河特展，觀眾走進彰化藝術館展示廳，第一站是引水孕育彰化平原的八堡圳石笱，看見彰化發展的第一個歷程，順著引導路線往內走，南北管樂器、布袋戲偶、日治時代的醫學用書等文資逐一映入眼簾，在古箏與笛聲的旋律交會中，彷彿墜入舊時光。

「台灣俗諺：一府、二鹿、三艋舺、四寶斗、五番挖。」縣長王惠美說，台灣5個具歷史性的地點，彰化縣多達3個，可見彰化在台灣發展史的重要地位，這次按照清代、日治、台灣脫離殖民統治的歷史發展脈絡，展出運用新修彰化縣志內容和國家文化記憶庫計畫所收存的文史資料、歷史文物、老照片及影片，呈現彰化大事紀、文學思潮與教育薪傳、信仰、宗教活動、傳統工藝、玩樂彰化、藝術、產業、社福資源、農業水利，把彰化建縣300年歷史軌跡展露無遺。

藝術家趙守彥用空拍機拍攝彰化縣具代表性的古蹟歷史建築影片，今起在特展期間播放，畫家沈建龍提供費時3年完成的「鹿港風華三百年長卷」工筆畫，以數位方式播放200年前的鹿港市街圖象，縣長王惠美感謝他們為特展內容大大增色。

國史館台灣文獻館副館長黃宏森表示，台灣開發史是從南到北，從西到東，因此彰化縣開發得非常早，這次特展不只是展出過去或現在的彰化，最重要的是擘畫未來的彰化。文史專家林文龍說，清代的彰化隸屬諸羅縣，諸羅縣志提到地緣遼闊，適逢朱一貴事變，無法有效管理，因此在半線設置新縣，彰化就在雍正元年建縣。

策展人黃雅玲表示，短時間內敘述彰化300年歷史不是如此容易，所以藉由主視覺凸顯觀眾對彰化的第一印象，走過展場可看見彰化大事記，初步理解彰化300年的歷史脈絡，期望觀眾面對300年的彰化歷史長河，可以看見今天中壯年世代能為下一代做些事情，更期待民眾看完展覽能更加喜歡彰化。