快訊

邊境開放何時走下一步？莊人祥指要先達到「這標準」

中職／許基宏國道遭丟包事件惹議 兄弟球團致歉認有疏失

日本88歲明仁上皇驚傳心臟衰竭 最新病況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為擺脫全國最低薪 彰化縣府幫臨時人員加薪至2萬7千元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣為擺脫低薪，縣府今年6月起調升府內員工最低薪資到2萬7000元。記者林敬家／攝影
彰化縣為擺脫低薪，縣府今年6月起調升府內員工最低薪資到2萬7000元。記者林敬家／攝影

彰化縣為擺脫低薪，縣府今年6月起調升府內員工最低薪資到2萬7000元，彰化縣府及所屬機關學校臨時人員約650人，估算每年增加1988萬多元預算；有企業響應縣府，榮成紙業二林廠指出，因地處偏遠，為留人才，起薪都有3萬以上。

彰化過去平均提繳工資常常是全國最低，勞動部最新統計，今年倒數後兩名為屏東縣3萬4524元及彰化縣3萬4763元，彰化雖然擺脫最後，仍相當薪酸。

彰化縣長王惠美說，彰化有很多上市櫃公司和隱形冠軍，但低薪卻是長久的問題，年輕人有限的薪水要租房、生活花費後能剩多少？有青年曾跟她說，「工作後還要得向家人伸手」。

為帶動加薪，考量縣府所聘僱的臨時人員雖非業務主辦人員，但承辦或協辦的業務量為之加重，因此調整臨時人員月薪從基本工資2萬5250元調至2萬7000元。

彰化縣工業會理事長也是為升電裝工業股份有限公司董事長尤山泉表示，縣府帶頭加薪，他們的新進人員也有2萬6000元，公司扣除專業經理人的平均薪資約4萬3000元，加上年終獎金，員工認股，每位員工每月平均約可領7萬4000元。

勞工處表示，縣內上百家企業紛紛響應加入「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，有企業加薪的幅度5%以上，還有其他響應加薪幅度從2.9%至3.9%共有37家。

不過許多勞工對於加薪仍無感，鹿港水五金業者說，彰化主要是中小企業受限於規模和產值有限，要替員工加薪不是很容易，現在市場端有少量多樣生產的需求，但也壓縮生產端的成本，加上原物料成本標漲，傳產純加工產業確實難以提升薪資，而第一代老老闆思維難改，賺錢也未雨綢繆寧可存起來，也不會回饋員工。

彰化縣內上百家企業紛紛響應加入「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，有企業加薪的幅度5%以上。記者林敬家／攝影
彰化縣內上百家企業紛紛響應加入「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，有企業加薪的幅度5%以上。記者林敬家／攝影

薪資

延伸閱讀

彰化工廠火警巨響 鄰居家玻璃被震碎裂、天花板掉落

彰化測速器新桿王！　速限藏陷阱有人1個月收3張罰單

只比基本工資高1710元...台鐵工會爭加薪恐中秋不加班 王國材回應了

彰化工廠爆炸巨響驚醒全鄉 700坪陷火海近百人力搶救

相關新聞

為擺脫全國最低薪 彰化縣府幫臨時人員加薪至2萬7千元

彰化縣為擺脫低薪，縣府今年6月起調升府內員工最低薪資到2萬7000元，彰化縣府及所屬機關學校臨時人員約650人，估算每年...

中部萬安演習 彰化路上人員清空靜悄悄

中部萬安45號演習今天下午1點半登場，警報施放實施人車管制，但仍有不少民眾在警報響起時不知如何是好，員警高喊「離開大街避...

名間鄉仁和巷拓寬改善通車 居民和農產運輸不用繞遠路

南投縣名間鄉大庄村仁和巷新闢及拓寬工程26日通車，改善消防通道寬度不足的問題，也打通南北交通瓶頸，居民不需繞道行駛也有助...

影／完成筏子溪最後一哩 年底動工、113年完工

台中市筏子溪鄰近高鐵、台鐵、快速道路等要道，因用地問題僅存380公尺尚未治理，立法院副院長蔡其昌今邀相關單位會勘，爭取3...

中捷估8月2日可達900萬人次 旅客可抽iPhone 13

台中捷運公司統計，線線累積運量預計8月2日可達到900萬人次。中捷表示，旅客只要在8月2日前下載「台中捷運」APP，在「...

影／中部萬安演習超商擠滿人 兩張椅坐4人

中部萬安演習今天中午1點30分到2點人車管制，台中市大甲警分局員警管制時，一名男子騎電動車經過市區道路，被吹警笛要求躲避...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。