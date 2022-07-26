為擺脫全國最低薪 彰化縣府幫臨時人員加薪至2萬7千元

彰化縣為擺脫低薪，縣府今年6月起調升府內員工最低薪資到2萬7000元，彰化縣府及所屬機關學校臨時人員約650人，估算每年增加1988萬多元預算；有企業響應縣府，榮成紙業二林廠指出，因地處偏遠，為留人才，起薪都有3萬以上。

彰化過去平均提繳工資常常是全國最低，勞動部最新統計，今年倒數後兩名為屏東縣3萬4524元及彰化縣3萬4763元，彰化雖然擺脫最後，仍相當薪酸。

彰化縣長王惠美說，彰化有很多上市櫃公司和隱形冠軍，但低薪卻是長久的問題，年輕人有限的薪水要租房、生活花費後能剩多少？有青年曾跟她說，「工作後還要得向家人伸手」。

為帶動加薪，考量縣府所聘僱的臨時人員雖非業務主辦人員，但承辦或協辦的業務量為之加重，因此調整臨時人員月薪從基本工資2萬5250元調至2萬7000元。

彰化縣工業會理事長也是為升電裝工業股份有限公司董事長尤山泉表示，縣府帶頭加薪，他們的新進人員也有2萬6000元，公司扣除專業經理人的平均薪資約4萬3000元，加上年終獎金，員工認股，每位員工每月平均約可領7萬4000元。

勞工處表示，縣內上百家企業紛紛響應加入「彰化縣ESG薪好企業活動計畫」，有企業加薪的幅度5%以上，還有其他響應加薪幅度從2.9%至3.9%共有37家。