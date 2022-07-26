松柏嶺茶文化館奪國際室內設計銀獎 遊客參觀有好康

南投縣名間鄉松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，呈現種茶、製茶、品茶流程以及古樸的茶農家屋造景，獨具一格的創意，奪下法國NDA室內設計類銀獎。參山處也與遊客分享得獎喜悅，8月1日起遊客到文化館拍照上傳臉書打卡並，就有機會獲贈小茶球、「茶薰六覺」體驗，品味台灣好茶。

松柏嶺遊客中心在1996年啟用，內部空間已經陳舊，參山國家風景區管理處去年整修，定位為茶文化館，重新規劃室內空間、動線並邀請當地書法名家謝坤山題字製成牌匾，融合在地茶文化及藝術，獲遊客及當地人士好評，帶動當地茶產業的經濟發展。

茶文化主題館參加2022年法國NOVUM DESIGN AWARD （NDA）室內設計獎，是全球優秀設計者嶄新競技舞台，向全世界徵集具有領先設計理念與卓越質量的作品，近日公布評選結果，茶文化主題館拿下銀獎。古樸造景、紅磚配上春聯，如同早期茶農家屋，又呈現節慶時歡騰與溫馨，讓人印象深刻。

參山處長曹忠猷說，名間鄉松柏嶺的台地、氣候和紅土成為茶葉栽培的最佳環境，也是國內最大的茶葉產區。「茶文化主題館」透過室內改造和路線規劃，提供全面的茶知識和文化。遊客可閱讀文字介紹，更可動手泡茶，一杯香茗在手，品味台灣茶的百年歷史。