推營養午餐免費、建社宅、鼓勵生 蔡其昌:要友善年輕人

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌今指出，鼓勵年輕人生孩子，政府應該要有整套的措施，協助年輕人住在這個城市。因此，他推4年要有8千戶社會住宅動工，以及國中小學營養午餐免費，就是要解決年輕人的經濟壓力，讓他們敢生孩子，因為政府可以幫忙他們養孩子。

蔡其昌上午到台中郵局替東勢農民推銷水梨時，應媒體詢問提出以上看法。

蔡其昌說，台中過去曾經光榮，因為台中和桃園曾是兩個人口移入的地方，但這些年來，台中市人口從282萬人衰退到279萬。城市的人開始移出去，他認為，或許代表這個城市不像以前那麼好。

他說，要讓城市宜居是一個整體配套的思維，也就是城市要對年輕人友善、成為宜居的城市。那怎麼對年輕人友善、宜居呢？社會住宅的大量推出跟營養午餐的免費，就是重要思維，也就是要有架構式的思維，才能做得好。

蔡其昌說，經過精算，營養午餐免費大概要20億元。至於錢怎麼來？市府有許多無效的行銷和置入，像他若當市長就不會動員那麼龐大的人力去貼貼紙，這些不必要的都可以節省，大概有7、8億元，而大家知道他和中央維持好的夥伴關係，會從中央協助預算爭取；如果在大建設上可以得到中央更大的挹注，整個市府預算的編列就有調整的空間，20億元不會是問題。