防癮君子亂丢菸蒂 中市推創意環保熄煙袋徵選活動

便利商店騎樓丶街道上隨處可見丟棄菸蒂，不過，小小一根菸蒂汙染無窮，需長達15年才能分解。台中市環保局加強取締，今年統計至6月底共裁處1665件，裁罰金額達212萬元；取締之際，也舉辦創意環保熄煙袋徵選，盼推廣吸菸者自備熄煙袋，從源頭解決菸蒂問題。

中市環保局指出，菸蒂所含塑膠濾嘴是難分解物質，一根菸蒂要花15年才能分解，若遭隨意棄置在道路、水溝、樹穴或花圃等，不僅破壞市容景觀，更可能污染河川及海洋生態。

除了受理檢舉案件，環保局也加強在便利商店丶咖啡店騎樓等常見丟棄菸蒂的公共場所取締，經查獲隨地亂丟菸蒂，依廢棄物清理法規定，可處1200至6000元罰緩。根據環保局統計，中市去年共裁處4482件，裁罰金額達551萬元；今年至6月底共裁處1665件，裁罰金額達212萬元。

為從源頭改善菸蒂丟棄情形，環保局舉辦「創意環保熄煙袋徵選」，邀民眾發揮創意，以生活中隨手可得用品改造成環保熄煙袋，即日起至8月12日至指定網頁上傳成品，8月17日至24日開放票選，前4名可獲得商品禮券，第1名6000元、第2名4000元、第3名3000元、第4名1000元。

中市環保局長陳宏益說，為改善吸菸者隨手丟棄菸蒂，除加強宣導及稽查取締外，透過創意環保熄煙袋徵選活動，蒐集民眾的巧思，提升大眾環保意識，用行動讓吸菸者認識更多易取得、好攜帶且好用的簡易熄煙袋，逐步養成隨身攜帶收納菸蒂，再集中丟到垃圾桶的好習慣。

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