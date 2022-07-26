魚池幸福巴士終於成行通車 東光到頭社貫穿日月潭兩側

魚池鄉東光村、頭社村內長期無任何運輸資源可服務民眾進出村落，公共運輸系統較為缺乏，鄉長劉啟帆因而積極向縣府及交通部公路總局申請幸福巴士，上午終於成行通車，路線起點為東光村、終點為頭社村，行駛全長為24.1公里，解決鄉內重要民行問題。

魚池鄉公所經查東光、頭社兩村居住戶數達873戶，且在學學生0至18歲共298人，高齡人口65歲以上共602人；根據民眾反映及數據均顯示東光村民眾需進入魚池市區才能滿足就學、就醫、日常採買等生活所需，而頭社村民眾則是以水里市區為主，大眾運輸目前僅有公路客運提供服務，但其服務路線集中於主要幹道，多數村裡的道路並無大眾運輸工具可以服務民眾進出村落。

鄉長劉啟帆表示，過去鄉內僅一輛民行公車，服務路線有限，考量東光、頭社兩村位在日月潭的兩側，幸福巴士路線正式營運後，能提供偏鄉地區高齡者、學生、民眾的公共運輸服務。經與南投縣政府、逢甲大學中區區域運輸發展研究中心進行討論後，終獲交通部補助規畫東光—頭社幸福巴士營運路線。

幸福巴士路線起迄全程，東光村興善巷12號→山水田雅舍→東光→底社→農會前→圳邊→東光橋→長寮頭→大林社區活動中心→後山→衛生所→魚市前→魚池→頭社派出所→頭社村平和巷101號→魚池阿公洗衣場→三聖宮→阿嬤洗衣場（回程原路折返），行駛全長為24.1公里。