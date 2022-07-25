感謝器官捐贈者 彰基首度完成同日移植心肝腎手術

楊淑姿女士在2018年失去愛女，原本考量到孩子的完整性，不能接受器官捐贈，但孩子的哥哥說他們倆曾經彼此約定要捐贈器官，所以決定流淚放手，尊重女兒的意願捐出肝、腎、血管，讓她去照亮更多人。由於很多像楊女士化小愛變大愛，獲受贈者重獲新生，彰基醫學中心7月初動員超過30位醫護人力，從白天開刀到黑夜，完成同日移植心、肝、腎手術，創下建院126年來的紀錄。

彰基院長陳穆寬表示，這是由心臟血管外科暨器官捐贈移植中心主任陳映澄、彰基體系移植中心主任林國華、泌尿外科陳柏華等三位醫師，同心協力完成，三位受贈者手術順利成功已逐漸恢復中。

王秉彥醫師表示，同時心、肝、腎的器官移植是完成非常艱巨的工作，在收到器官捐贈下，動員開房、人力協調，在疫情期間依舊排除萬難完成，感謝捐贈者遺愛人間，讓三位受贈者重獲新生；林國華醫師高興地表示，這次肝臟移植手術迅速且順利完成，患者非常快就拔管自主呼吸。

陳映澄醫師表示，彰基心臟移植在近半年疫情嚴峻的狀況下，已成功完成3例手術；彰基也努力推廣器官勸募，在疫情嚴峻期間，仍成功勸募6例器官組織捐贈，每個器官捐贈移植都是愛的延續，見證許多生命奇蹟的故事。

完成器官移植手術，最重要的是要有人捐贈器官。楊淑姿女士失去女兒，流淚放手，尊重女兒的意願捐出肝、腎、血管，讓她去照亮更多人，她說：「愛她，不是幫她決定她的生死，而是幫她做她要做的決定。」

彰基社工部轉達其中一位受贈者寫的卡片，寫道：「晚上做夢，夢到一個年輕的女生，要我好好照顧這個器官，也要我轉達給她的父母，請他們好好照顧自己！」這個奇妙的經歷，讓楊女士轉念了解女兒還在，只是她以不同的樣貌存在。從此，她積極參與器官勸募這項有意義的活動，希望讓她孩子生前認同、最後身體力行的理念，可以幫助更多等待新生的人。

負責彰基器官捐贈宣導的社會工作部主任柯智慧表示，民眾如有器官捐贈意願，可到彰基社工部索取器官捐贈同意書，或上網搜尋「器官捐贈同意書」，完成器官捐贈意願的健保卡註記，並請大聲的告訴家人，請家人尊重您的決定，讓等待接受器官的病人，能繼續完成他人生未來的目標。