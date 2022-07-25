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彰化測速器新桿王！速限有陷阱 有人1個月收3張罰單

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉員集路、崙饒路口新設一支雙向測速器，被封為新桿王「大魔王」，縣議員江熊一楓建議統一速限，避免駕駛因前後速限不一，不小心就超速。記者林宛諭／攝影
社頭鄉員集路、崙饒路口新設一支雙向測速器，被封為新桿王「大魔王」，縣議員江熊一楓建議統一速限，避免駕駛因前後速限不一，不小心就超速。記者林宛諭／攝影

彰化縣社頭鄉員集路、崙饒路口新立一支雙向測速器，二個月就告發6450件超速違規案，罰金收入千萬元，被封為新桿王「大魔王」，縣議員江熊一楓說，該路段限速50公里，但前後都限速60公里，由於前後不一，不小心就超速，建議統一限速50公里；不過也有民眾認為，全線限速50公里太低，恐怕會塞車

江熊一楓說，最近接到民眾陳情說，被員集路、崙饒路口的雙向測速器一個月就拍了三張，大失血，因此今天會同縣府工務處、縣警局交通大隊等代表前往會勘，發現該路段前後速限不一，很容易形成駕駛陷井，但又要考量附近學區學子安全而降速限，實可研議統一速限50公里。

一名家住溪州鄉的居民說，由於此測速器是新設的，速限50公里，但前後路段都是速限60公里，一開始不知道，竟一個月內收到3張罰單，欲哭無淚。還有民眾是一天內來回都被拍，一天內二張罰單。

不過也有民眾認為，員集路車流量多，該路段如果都速限50公里，實在太慢了，容易塞車，應該還是維持在學區路段速限50就好。

縣府表示，縣道141線員集路饒明國小前路段係考量該路段鄰近學校，且處於住宅人口密集區，因交通事故多，屬易肇事路段，故採限速50公里，縣府將考量整體交通狀況，研議該路段區間限速，以維護用路人通行安全。

社頭鄉員集路、崙饒路口新設一支雙向測速器，被封為新桿王「大魔王」，縣議員江熊一楓建議統一速限，避免駕駛因前後速限不一，不小心就超速。記者林宛諭／攝影
社頭鄉員集路、崙饒路口新設一支雙向測速器，被封為新桿王「大魔王」，縣議員江熊一楓建議統一速限，避免駕駛因前後速限不一，不小心就超速。記者林宛諭／攝影

測速 塞車 罰單 彰化

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