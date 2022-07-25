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疫情不敢開會群聚 中市議員出新招做「市民服務」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市議員張耀中定期舉辦「沙發座談會」，與南屯民眾討論地方議題，選民服務。圖／張耀中服務處提供
台中市議員張耀中定期舉辦「沙發座談會」，與南屯民眾討論地方議題，選民服務。圖／張耀中服務處提供

九合一大選將於11月底登場，但在疫情肆虐下，參選人與民眾接觸、拜票，溝通政見相對不便，台中市議員張耀中想法一轉，改用雲端連線，舉辦「線上沙發座談會」，讓南屯民眾可以新方式，零距離表達想法，再創地方共榮。

張耀中24日晚間借用南屯大城活力館大樓會議室，舉辦首場「沙發心聲座談會」，除了邀請部分民眾蒞臨現場座談，也首次採用線上會議系統，讓南屯居民參與，線上線下同步討論南屯生活環境議題，探討未來地方發展願景。

其中就有長輩在線上表示，在家就能與議員面對面，溝通反映問題，較以往傳統方式新鮮、特別，這兩年都看到孫子用手機在上網課，沒想到自己也可以使用手機，方便參加議員的政策討論，真的很有趣。

昨晚沙發會現場共有20餘人參加，線上則有超過百人參與，居民華先生反映，保安五街與向上路交叉口，道路狹窄，又經常有汽車並排停車情形，出入交通嚴重堵塞，請議員反映交通局處理。

賴小姐則表示，鄰近保安三街附近，經常有違停與長期霸佔停車位的情況，請議員協助；莊小姐則感謝議員極力爭取文中52建校，但南屯更大的問題是焚化爐的空污問題，居民的健康不能被忽視。

張耀中在線上逐一回覆，更直言交通堵塞、車位不足、空污、南屯溪西國中生無國中可唸等，都是南屯居民長久以來的問題，也是他在市議會一再關心追蹤的重點，未來會更嚴謹督促中市府解決相關問題。

張耀中表示，南屯服務的這些年，每年都會舉辦數十場以上的社區沙發會，說明政策、聽取意見，但近兩年疫情影響，沙發會舉行遇到障礙，決定除了社區內開沙發會外，也運用線上會議軟體，讓更多人共同參與，若是重大議題，也會立刻請服務處助理連絡官員或專家，即時上線解決或回應民眾問題。

張耀中會後說明，未來4個月，還要舉辦100場次以上的線上沙發座談會，歡迎有興趣參與的社區及民眾聯絡張耀中服務處，直接把服務處團隊帶到社區，與現場、線上選民零距離溝通，以新型態的公共事務參與模式，打破空間與世代的距離，讓更多南屯民眾參與、投入市政監督與城市建設。

受疫情影響，台中市議員張耀中改舉辦「線上沙發座談會」，與南屯民眾討論地方議題，選民服務。圖／張耀中服務處提供
受疫情影響，台中市議員張耀中改舉辦「線上沙發座談會」，與南屯民眾討論地方議題，選民服務。圖／張耀中服務處提供

空污 疫情 違停 九合一選舉 台中市

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