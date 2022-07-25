南投埔里千戶明天停電近8小時 居民質疑變相限電

天氣炎熱，南投埔里卻傳出明天要停電，且停電近8小時，遭質疑是變相限電，引發民怨；台電南投區營業區解釋，明天埔里區域停電是要更新老舊設備屬計畫性停電，並非電源不足的臨時性限電，估計影響1千戶，若提早完工就提前復電。

南投埔里不少家戶近期收到「工作停電通知單」，內文載明「台電公司定於明天（26日）上午8時30分至下午5時因線路檢修需要停電」，但因停電時間將近8小時，有民眾因此上網貼文詢問，引發地方討論及抱怨。

當地居民表示，近期屢飆高溫，很難不開冷氣，明天要從早停到傍晚，連電風扇也沒得吹了，肯定熱到爆；也有攤商業者擔心，停電沒冷氣不僅影響生意，更糟糕的是，冰箱食材恐無法撐過這8小時，真的不知道該怎麼辦好。

有民眾則質疑，今年無預警、有通知的停電，不知道就多少次了，現在又是1張紅紙通知單說停就停，以施工名義一次就要停8小時，讓人不禁懷疑是不是變相線電，藉此因應近期「類熱浪」用電量大增的電力窘境。

對此，台電南投區營業處解釋，埔里部分區域明天停電是要更新老舊設備，以提高供電穩定度，屬於先前就已排定的計畫性停電，並不是因應電源不足才實施的臨時性限電，若提早完工就會提前恢復供電，盼須停電家戶見諒，並及早因應。

而明天停電範圍涵蓋中山路、中心路、中華路、和平東路、六合路、明德路、明德北路、榮光路、信義路、建國北路等部分路段，估計影響1千戶，詳細的停電家戶門牌可至台電官網「計畫性工作停電公告」查詢。