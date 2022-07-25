台中室內練舞新去處 中捷舊社站「捷舞103」正式啟用

台北捷運設有多處練舞空間，聚集不少舞蹈愛好者；台中也有校園等各練舞團體，向台中捷運公司陳情，盼能開放空間供民眾練舞；台中捷運公司從善如流，於舊社站1樓規畫「捷舞103 Just Dance」，並由台明將公司贊助2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡，每天上午9時至晚上9時，開放自由練舞。

中捷公司說明，「捷舞103 Just Dance」是友善的練舞新空間，視線明亮、場域寬敞，位於室內，並配有多處大面落地鏡，其中最大的兩面舞鏡各有5公尺、7公尺長，讓大家練舞更能揮灑自如。現場還設置飲水機、販賣機、插座、洗手間等設施，相當便利，可讓社區、社團等有練舞需求者多元運用。

台中市長盧秀燕今出席「捷舞103 Just Dance」啟用儀式。盧秀燕指出，街舞是酷運動，且首次被列為2024年巴黎奧運競技項目，市府強力推展街舞、打造街舞基地，提供捷運站、市府川堂等場地，未來也將陸續發展其他地方。

盧秀燕感謝地方企業協助舊社站練舞空間裝設鏡子，讓街舞團體及個人能對鏡練習，也有廁所、販賣機等可休息，捷運站通風、明亮、安全度、設施十分良好，歡迎市民一起跳街舞、運動健身。