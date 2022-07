台中室內練舞新去處 中捷舊社站「捷舞103」正式啟用

台北捷運設有多處練舞空間,聚集不少舞蹈愛好者;台中也有校園等各練舞團體,向台中捷運公司陳情,盼能開放空間供民眾練舞;台中捷運公司從善如流,於舊社站1樓規畫「捷舞103 Just Dance」,並由台明將公司贊助2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡,每天上午9時至晚上9時,開放自由練舞。

中捷公司說明,「捷舞103 Just Dance」是友善的練舞新空間,視線明亮、場域寬敞,位於室內,並配有多處大面落地鏡,其中最大的兩面舞鏡各有5公尺、7公尺長,讓大家練舞更能揮灑自如。現場還設置飲水機、販賣機、插座、洗手間等設施,相當便利,可讓社區、社團等有練舞需求者多元運用。

台中市長盧秀燕今出席「捷舞103 Just Dance」啟用儀式。盧秀燕指出,街舞是酷運動,且首次被列為2024年巴黎奧運競技項目,市府強力推展街舞、打造街舞基地,提供捷運站、市府川堂等場地,未來也將陸續發展其他地方。

盧秀燕感謝地方企業協助舊社站練舞空間裝設鏡子,讓街舞團體及個人能對鏡練習,也有廁所、販賣機等可休息,捷運站通風、明亮、安全度、設施十分良好,歡迎市民一起跳街舞、運動健身。