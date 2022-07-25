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台中室內練舞新去處 中捷舊社站「捷舞103」正式啟用

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今出席「捷舞103 Just Dance」啟用儀式，表示未來也將陸續發展其他地方，推廣街舞文化。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今出席「捷舞103 Just Dance」啟用儀式，表示未來也將陸續發展其他地方，推廣街舞文化。圖／台中市政府提供

台北捷運設有多處練舞空間，聚集不少舞蹈愛好者；台中也有校園等各練舞團體，向台中捷運公司陳情，盼能開放空間供民眾練舞；台中捷運公司從善如流，於舊社站1樓規畫「捷舞103 Just Dance」，並由台明將公司贊助2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡，每天上午9時至晚上9時，開放自由練舞。

中捷公司說明，「捷舞103 Just Dance」是友善的練舞新空間，視線明亮、場域寬敞，位於室內，並配有多處大面落地鏡，其中最大的兩面舞鏡各有5公尺、7公尺長，讓大家練舞更能揮灑自如。現場還設置飲水機、販賣機、插座、洗手間等設施，相當便利，可讓社區、社團等有練舞需求者多元運用。

台中市盧秀燕今出席「捷舞103 Just Dance」啟用儀式。盧秀燕指出，街舞是酷運動，且首次被列為2024年巴黎奧運競技項目，市府強力推展街舞、打造街舞基地，提供捷運站、市府川堂等場地，未來也將陸續發展其他地方。

盧秀燕感謝地方企業協助舊社站練舞空間裝設鏡子，讓街舞團體及個人能對鏡練習，也有廁所、販賣機等可休息，捷運站通風、明亮、安全度、設施十分良好，歡迎市民一起跳街舞、運動健身。

台中捷運公司董事長林志盈表示，「捷舞103 Just Dance」啟用前已邀請明道中學、東山高中熱舞社學生提供意見，也開放各高中、大專院校及舞蹈社團參與預約試跳，獲得熱烈迴響與好評，中捷將持續聽取跳舞愛好者的建議，精進場地，滿足練舞者需求。

「捷舞103 Just Dance」設有2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡，每天上午9時至晚上9時，開放自由練舞。圖／台中市政府提供
「捷舞103 Just Dance」設有2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡，每天上午9時至晚上9時，開放自由練舞。圖／台中市政府提供
台中捷運公司於舊社站1樓，規劃「捷舞103 Just Dance」空間，並由台明將公司贊助2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡，每天上午9時至晚上9時，開放自由練舞。圖／台中市政府提供
台中捷運公司於舊社站1樓，規劃「捷舞103 Just Dance」空間，並由台明將公司贊助2面分別為5公尺、7公尺長練舞鏡，每天上午9時至晚上9時，開放自由練舞。圖／台中市政府提供

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