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台中夏日飲冰品衛生檢驗 中市抽驗52件產品均合格

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市食安處展開夏日稽查專案，今年3至6月第一波稽查，共輔導178家業者，抽檢52件產品及原配料，結果均符合規定。圖／台中市政府提供
台中市食安處展開夏日稽查專案，今年3至6月第一波稽查，共輔導178家業者，抽檢52件產品及原配料，結果均符合規定。圖／台中市政府提供

炎炎夏日將至，民眾對冷飲冰品需求高，台中市食安處展開夏日稽查專案，加強飲冰品衛生的查核與輔導，今年3至6月第一波稽查，共輔導178家業者，抽檢52件產品及原配料，結果均符合規定。

中市食安處說明，此次專案針對手搖飲、冰品等業者供售的冷飲冰品、各式生鮮配料及青草茶原料等抽驗，分別檢驗衛生指標菌、防腐劑等添加物及農藥殘留；調製飲料、咖啡飲料則分別檢驗總糖量、總熱量及咖啡因等項目，共52件檢體結果均符合規定。

食安處指出，查核冷飲冰品業者作業環境，最常發生的衛生缺失為食材未落實覆蓋、冰杓未落實專區存放、員工未辦理健康檢查等，經責令業者限期改正共21家，均已複查合格；呼籲冷飲冰品業者應依食品良好衛生規範準則，加強員工教育訓練及完成年度健康檢查，落實食品製作衛生管理，避免交叉污染。

食安處也提供消費者，挑選夏日消暑冷飲冰品3招小技巧。注意店家各式備料是否冷藏且完整覆蓋、冰杓應有專用容器放置，不能插在冰塊裡、最後詳看產品熱量及產地標示，依喜好及需求選擇；食安處也提醒民眾，購買後應儘快食用完，如未立刻食用應冷藏保存。

食安處長傅瓊慧提到，食安處正辦理「111年台中市手搖飲衛生及標示專案輔導工作計畫」，針對手搖飲業者進行衛生及標示輔導，除衛生評核外，也輔導業者針對販售飲料所含咖啡因、總糖量總熱量、原料原產地及果蔬汁品名等正確標示，揭露產品正確資訊。

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