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反映物價上漲 彰化縣學生免費營養午餐下學年漲價　

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府回應物價上漲的現實，將調高縣立國中小學的午餐費用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府回應物價上漲的現實，將調高縣立國中小學的午餐費用。記者簡慧珍／攝影

國際原物料漲價，國內便當工廠業者吃不消，多次要求調整國中小學午餐價格，彰化縣參考各縣市作法，從下學年（今年8月1日起）國中將調整補助外訂便當的每一名學生每餐50元，國小每一名學生每餐45元，調幅不到一成但縣府要多支出一成午餐經費。

彰化縣自2009年起開辦國中、小學免費營養午餐，每學年幾乎吃掉10億元，2016年採使用者付費的部分負擔制，縣政府民調68%贊成，但承受不起選舉壓力，2018年2月恢復全面免費營養午餐，因少子化嚴重，免費午餐支出下降到約8億元，仍是一筆沈重的開銷，即使業者年年陳情，縣府還是沒增加學生午餐費用。

今年初雞蛋大缺貨，縣長王惠美到學校視察午餐，縣內18家專門供應學校午餐的便當工廠都要求調整午餐價格，建議參照目前物價水準，每人每餐調高4至5元較為合理。縣府經過核算，全縣目前縣立學校學生約9萬5千人，下學年提高午餐費用，一學年將多吃掉約8千萬元免費午餐。

一名便當工廠業者指出，市售便當動輒每個近百元，彰化縣學校午餐價格凍漲多年，業者是用員工只做午餐、假日不上班的較低人事支出，及農場長期契作供應平價蔬果來平衡製作便當的成本，否則業者早就撐不下去。

根據縣政府教育處資料顯示，國小自辦午餐每人每餐34元，中央廚房供餐35元，外訂便當41元，國中自辦午餐35元，中央廚房供餐37元，外訂便當46元。

今年國內COVID-19疫情升溫，學校紛紛改採遠距教學，承包學校午餐的業者不堪虧損，向教育部陳情紓困，獲承諾補助團膳業者食材損失，學校午餐方面可獲補助設置廚房等設備，不過午餐費用仍由各縣市訂定收費標準。

便當 廚房

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