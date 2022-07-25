彰化濾水器用月餘像黑巧棒 住戶嚇壞 自來水公司這麼說

彰化縣大村鄉山腳路有民眾反映家裡的自來水濾心用不到一個月，整個黑到發亮像個巧克力棒「這樣的水你敢喝嗎?」自來水公司表示，該區域經檢測水質皆符合飲用水水質標準，由於陳情居民是整戶要用的水都先經過過濾再進水塔，而不是只濾要喝的水，因濾水量高，濾心才會一下子就黑掉。

大村居民在爆料公社貼文指出，自來水濾心不到一個月黑到發亮，大嘆「只能狂加裝過濾三關六道自保」。

投訴居民表示，他們住大村鄉山腳路新的透天厝社區，小孩一直有過敏症狀，一年多前發現水有異味，顏色也怪怪的，就在水要進水塔前加裝第一道濾水器，廚房要喝的水也加裝有六道濾心的第二座濾水器。

住戶說，沒想到濾水器裝了一個月後，他檢查時竟發現整個濾心像個黑巧克力棒、黑油棒，看了真的快昏倒，後來他們請自來水公司來檢查，水公司說水質沒問題，可能是管線太舊，後來管線也換了，但還是如此。

彰化自來水副處長曾盛一說，上周四用戶向花壇營運所反映水質問題，主辦人員即前往進行水質檢驗，由於該地區於6月已完成區域管線汰換，供水情形皆屬正常，7月21日當日檢驗該戶直接供水點之水質皆符合飲用水水質標準。

曾盛一說，後來發現該戶淨水器裝設於水表後，即該戶所有用水皆經濾水器過濾後才進入水塔儲存使用，與一般用水戶僅過濾飲用或烹煑用水的使用習慣不同，由於其過濾總水量為一般用戶數倍之多，所以濾芯會有超限使用情形，已向用戶說明如要減輕濾芯耗材使用負荷，可請水電商修改內線設備。