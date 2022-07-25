快訊

受惠台積電的房市區域將泡沫化？專家用「倒啤酒」解讀

林智堅喊台大論文是原創 學者再抓「准碩士」抄襲鐵證

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化濾水器用月餘像黑巧棒 住戶嚇壞 自來水公司這麼說

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大村住戶將自來水所有用水皆經濾水器過濾後才進入水塔儲存使用，導致濾心一個月後就從白的變成像一個黑巧克力棒。圖／民眾提供
大村住戶將自來水所有用水皆經濾水器過濾後才進入水塔儲存使用，導致濾心一個月後就從白的變成像一個黑巧克力棒。圖／民眾提供

彰化縣大村鄉山腳路有民眾反映家裡的自來水濾心用不到一個月，整個黑到發亮像個巧克力棒「這樣的水你敢喝嗎?」自來水公司表示，該區域經檢測水質皆符合飲用水水質標準，由於陳情居民是整戶要用的水都先經過過濾再進水塔，而不是只濾要喝的水，因濾水量高，濾心才會一下子就黑掉。

大村居民在爆料公社貼文指出，自來水濾心不到一個月黑到發亮，大嘆「只能狂加裝過濾三關六道自保」。

投訴居民表示，他們住大村鄉山腳路新的透天厝社區，小孩一直有過敏症狀，一年多前發現水有異味，顏色也怪怪的，就在水要進水塔前加裝第一道濾水器，廚房要喝的水也加裝有六道濾心的第二座濾水器。

住戶說，沒想到濾水器裝了一個月後，他檢查時竟發現整個濾心像個黑巧克力棒、黑油棒，看了真的快昏倒，後來他們請自來水公司來檢查，水公司說水質沒問題，可能是管線太舊，後來管線也換了，但還是如此。

彰化自來水副處長曾盛一說，上周四用戶向花壇營運所反映水質問題，主辦人員即前往進行水質檢驗，由於該地區於6月已完成區域管線汰換，供水情形皆屬正常，7月21日當日檢驗該戶直接供水點之水質皆符合飲用水水質標準。

曾盛一說，後來發現該戶淨水器裝設於水表後，即該戶所有用水皆經濾水器過濾後才進入水塔儲存使用，與一般用水戶僅過濾飲用或烹煑用水的使用習慣不同，由於其過濾總水量為一般用戶數倍之多，所以濾芯會有超限使用情形，已向用戶說明如要減輕濾芯耗材使用負荷，可請水電商修改內線設備。

自來水公司今天也再度複驗水質，檢驗結果為pH6.75，濁度0.15NTU，餘氯0.27ppm，鐵0.01ppm，錳0.009ppm，均符合水質標準，將會持續加強該地區管網監測及定期檢驗，以確保供水品質。

大村居民在爆料公社貼文指出，自來水濾心不到一個月黑到發亮，大嘆「只能狂加裝過濾三關六道自保」。圖／翻攝自爆料公社
大村居民在爆料公社貼文指出，自來水濾心不到一個月黑到發亮，大嘆「只能狂加裝過濾三關六道自保」。圖／翻攝自爆料公社

水質 巧克力

延伸閱讀

2100萬元發包出去 彰化喬友大樓預定年底前拆完

彰化社區大學疫情下苦心經營 聯合成果展秀學員才藝

彰化綠營裂痕擴大？ 辦執評委就職被批搞小動作

看新竹12億改建棒球場 彰化只5800萬好羨慕

相關新聞

台中夏日飲冰品衛生檢驗 中市抽驗52件產品均合格

炎炎夏日將至，民眾對冷飲冰品需求高，台中市食安處展開夏日稽查專案，加強飲冰品衛生的查核與輔導，今年3至6月第一波稽查，共...

反映物價上漲 彰化縣學生免費營養午餐下學年漲價　

國際原物料漲價，國內便當工廠業者吃不消，多次要求調整國中小學午餐價格，彰化縣參考各縣市作法，從下學年（今年8月1日起）國...

彰化濾水器用月餘像黑巧棒 住戶嚇壞 自來水公司這麼說

彰化縣大村鄉山腳路有民眾反映家裡的自來水濾心用不到一個月，整個黑到發亮像個巧克力棒「這樣的水你敢喝嗎?」自來水公司表示，...

潭子槍擊 盧秀燕挨批無心治安 中市府：暴力案六都最低

台中潭子昨深夜驚傳槍擊案，造成36歲曾男不幸身亡，警方已於太平山區找到犯案車輛，持續追查犯嫌中。蔡其昌競選總部發言人周永...

台中環中路二段1036巷太窄難會車 市府計畫拓寬至40米

台中西屯環中路二段1036巷道路為連接十二期重劃區、台中科學園區要道，但路寬僅有6公尺，會車不易，中市建設局預計斥資1億...

蔡其昌為東勢國小爭取運動場經費 整建跑道與籃球場

立法院副院長蔡其昌為台中東勢國小爭取685萬元運動場整建經費，將整建跑道和籃球場，讓師生運動時更安全，附近居民也可利用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。