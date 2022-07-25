潭子槍擊 盧秀燕挨批無心治安 中市府：暴力案六都最低

台中潭子昨深夜驚傳槍擊案，造成36歲曾男不幸身亡，警方已於太平山區找到犯案車輛，持續追查犯嫌中。蔡其昌競選總部發言人周永鴻指出，林佳龍時期台中治安六都第一，但盧秀燕執政卻屢傳重大治安事件，痛批「沒有整頓治安的決心。」台中市長盧秀燕今早表示，一定會將犯嫌緝捕歸案，還家屬公道。

蔡其昌競選總部發言人、民進黨籍台中市議員周永鴻指出，台中同樣的基層警力，在林佳龍執政時，治安被評為六都第一、沒有重大刑案，但在盧秀燕執政後，卻頻傳重大治安事件，讓台中淪為「慶記之都」，其中關鍵就在市長的施政態度，「盧秀燕沒有整頓治安的決心」，才讓惡人囂張跋扈。

周永鴻指出，盧秀燕上任後鬥毆喋血、街頭槍擊頻傳。瑪莎拉蒂惡煞去年11月圍毆男大生事件，震驚全國，盧秀燕萱是要打擊不法，但自事件發生至今，台中市又發生14起重大刑案，民眾人心惶惶。

「市長施政態度決定治安。」周永鴻提到，盧秀燕在瑪莎拉蒂惡煞打人事件時，曾被踢爆超過半年以上未主持治安會報，今年2月盧秀燕主持治安會報，又發生稱讚警方查獲防疫旅館49件毒品案，但其實是看錯資料搞烏龍；周永鴻痛批，「盧秀燕對改善治安既不用心也沒有決心，才讓惡人敢如此囂張。」

時代力量潭雅神區市議員參選人鄭勁節表示，各家媒體調查皆指出，台中市民最擔憂的，就是治安問題；近期台中重大治安事件頻傳，要求市府盡快調查清楚，同時也呼籲盧秀燕市長、蔡其昌副院長兩位2022市長參選人，具體提出治安改善政策，給予市民安全的生活環境。

針對潭子槍擊案，台中市長盧秀燕今早受訪時表示，案發後警方在第一時間掌握案情，研判應該是私人感情糾紛，已經掌握嫌犯，警方正全力緝捕當中，一定會將嫌犯緝捕歸案、繩之以法、嚴加重辦，還家屬公道，同時也維護台中治安。

中市府表示，在台中市警方強勢執法下，台中市近年暴力犯罪案件逐年下降，警政署資料指出，今年上半年共發生20件，已偵破19件，去年全年與今年上半年台中市每10萬人口「暴力犯罪」案件發生數，均為六都「最低」；另台中市在掃黑行動、查緝肅槍，警政署評比為全國第一名。