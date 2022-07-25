快訊

快訊／自撞肇事留疑問！林志穎「仍無法完整拼湊」

林志穎車禍清醒「意識清楚可簡單對話」 確定動手術

BA.5再增2例本土 南部船廠疑出現社區傳播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潭子槍擊 盧秀燕挨批無心治安 中市府：暴力案六都最低

聯合報／ 記者劉柏均游振昇／台中即時報導
台中潭子昨晚驚傳槍擊案，蔡其昌競總發言人周永鴻痛批台中市長盧秀燕，「對改善治安沒決心」。圖／周永鴻服務處提供
台中潭子昨晚驚傳槍擊案，蔡其昌競總發言人周永鴻痛批台中市長盧秀燕，「對改善治安沒決心」。圖／周永鴻服務處提供

台中潭子昨深夜驚傳槍擊案，造成36歲曾男不幸身亡，警方已於太平山區找到犯案車輛，持續追查犯嫌中。蔡其昌競選總部發言人周永鴻指出，林佳龍時期台中治安六都第一，但盧秀燕執政卻屢傳重大治安事件，痛批「沒有整頓治安的決心。」台中市長盧秀燕今早表示，一定會將犯嫌緝捕歸案，還家屬公道。

蔡其昌競選總部發言人、民進黨籍台中市議員周永鴻指出，台中同樣的基層警力，在林佳龍執政時，治安被評為六都第一、沒有重大刑案，但在盧秀燕執政後，卻頻傳重大治安事件，讓台中淪為「慶記之都」，其中關鍵就在市長的施政態度，「盧秀燕沒有整頓治安的決心」，才讓惡人囂張跋扈。

周永鴻指出，盧秀燕上任後鬥毆喋血、街頭槍擊頻傳。瑪莎拉蒂惡煞去年11月圍毆男大生事件，震驚全國，盧秀燕萱是要打擊不法，但自事件發生至今，台中市又發生14起重大刑案，民眾人心惶惶。

「市長施政態度決定治安。」周永鴻提到，盧秀燕在瑪莎拉蒂惡煞打人事件時，曾被踢爆超過半年以上未主持治安會報，今年2月盧秀燕主持治安會報，又發生稱讚警方查獲防疫旅館49件毒品案，但其實是看錯資料搞烏龍；周永鴻痛批，「盧秀燕對改善治安既不用心也沒有決心，才讓惡人敢如此囂張。」

時代力量潭雅神區市議員參選人鄭勁節表示，各家媒體調查皆指出，台中市民最擔憂的，就是治安問題；近期台中重大治安事件頻傳，要求市府盡快調查清楚，同時也呼籲盧秀燕市長、蔡其昌副院長兩位2022市長參選人，具體提出治安改善政策，給予市民安全的生活環境。

針對潭子槍擊案，台中市長盧秀燕今早受訪時表示，案發後警方在第一時間掌握案情，研判應該是私人感情糾紛，已經掌握嫌犯，警方正全力緝捕當中，一定會將嫌犯緝捕歸案、繩之以法、嚴加重辦，還家屬公道，同時也維護台中治安。

中市府表示，在台中市警方強勢執法下，台中市近年暴力犯罪案件逐年下降，警政署資料指出，今年上半年共發生20件，已偵破19件，去年全年與今年上半年台中市每10萬人口「暴力犯罪」案件發生數，均為六都「最低」；另台中市在掃黑行動、查緝肅槍，警政署評比為全國第一名。

盧秀燕 台中市長 槍擊

延伸閱讀

台中南門橋改建提前2個月通車 盧秀燕：車道拓寬一倍

潭子槍擊死1人 中警跨縣市掃毒蒙塵 盧秀燕今取消改期

中市又見槍響綠營憂治安 盧秀燕：已掌握嫌犯

影／潭子滷味攤槍擊命案 盧秀燕：全力緝捕、嚴加重辦

相關新聞

台中南門橋改建提前2個月通車 盧秀燕：車道拓寬一倍

台中市南門橋跨越大里、東、南區3個行政區，是地方重要交通連結，2020年底實施改建拓寬工程，橋面工程已完成，今天開放通車...

彰化濾水器用月餘像黑巧棒 住戶嚇壞 自來水公司這麼說

彰化縣大村鄉山腳路有民眾反映家裡的自來水濾心用不到一個月，整個黑到發亮像個巧克力棒「這樣的水你敢喝嗎?」自來水公司表示，...

潭子槍擊 盧秀燕挨批無心治安 中市府：暴力案六都最低

台中潭子昨深夜驚傳槍擊案，造成36歲曾男不幸身亡，警方已於太平山區找到犯案車輛，持續追查犯嫌中。蔡其昌競選總部發言人周永...

台中環中路二段1036巷太窄難會車 市府計畫拓寬至40米

台中西屯環中路二段1036巷道路為連接十二期重劃區、台中科學園區要道，但路寬僅有6公尺，會車不易，中市建設局預計斥資1億...

蔡其昌為東勢國小爭取運動場經費 整建跑道與籃球場

立法院副院長蔡其昌為台中東勢國小爭取685萬元運動場整建經費，將整建跑道和籃球場，讓師生運動時更安全，附近居民也可利用，...

中研院士林昭庚回母校 號召成立北斗國中校友會

彰化縣北斗國中從北斗家政女學校起算，創校即將滿70年，始終沒有校友會當推動校務的後盾，北斗國中第一位獲選為中央研究院院士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。