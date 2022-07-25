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台中環中路二段1036巷太窄難會車 市府計畫拓寬至40米
台中西屯環中路二段1036巷道路為連接十二期重劃區、台中科學園區要道，但路寬僅有6公尺，會車不易，中市建設局預計斥資1億580萬元，計畫將該路段拓寬至40公尺，長度35公尺，改善當地交通車潮，增加用路安全。
西屯環中路二段1036巷道路位於西屯區西墩里，其中有座4公尺寬「瓦磘橋」，橫跨港尾仔溪20餘年，中市府斥資2878萬元，整修為8米寬鋼構新橋，未來該路段再拓寬，將可大幅紓解十二期重劃區、台中科學園區之間車潮，是關鍵的「最後一哩路」。
台中市議員黃馨慧今早邀集建設局到場會勘；建設局長陳大田指出，該路段屬於未開闢「40M-4計畫道路(環中路至東大路)」範圍東側，東起環中路、西至國道一號涵洞前，計畫長35公尺、寬40公尺，預計經費1億580萬元，用地費由明年度容移代金基金支出。
黃馨慧表示，隨著中科人口、企業進駐，車流量只增不減，拓寬道路必要性刻不容緩。之前已爭取改建「瓦磘橋」，未來環中路二段1036巷道路拓寬至40公尺後，將可大幅度改善當地交通車潮，促進地方繁榮，增加用路人安全。
西墩里長張長瑞、永安里長張阿淑也關心該路段拓寬計畫，二人均表示，拓寬後不僅嘉惠地方里民出入通行方便度，還能提升用路人安全。
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