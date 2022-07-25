蔡其昌為東勢國小爭取運動場經費 整建跑道與籃球場

立法院副院長蔡其昌為台中東勢國小爭取685萬元運動場整建經費，將整建跑道和籃球場，讓師生運動時更安全，附近居民也可利用，休閒和運動。

東勢區東勢國小是社區民眾重要的運動場地，該校操場跑道因年久及周遭樹根竄入地面，操場跑道隆起及龜裂，PU鋪面破損嚴重，造成師生上課及居民運動使用場地時險象環生。

戶外籃球場地也有斑駁劣化、籃球場框架老舊無安全措施等情形，立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌今天邀集教育部體育署組長蔡忠益、台中市政府教育局秘書洪心怡、市議員蔡成圭、王立任、東勢國小校長張玲娟和家長會長陳重成到東勢國小會勘，爭取教育部挹注經費整建跑道及籃球場地，讓東勢國小師生在使用跑道時更安全，提升學生上課品質，也讓東勢在地居民有更完善的運動場地。

蔡其昌表示，他也是出身偏鄉的孩子，重視偏鄉小孩的教育權益，他從擔任立法委員開始逐年為孩子們爭取改建教育設施，已經從海線地區改到山線地區，建設不分區域只要是孩子們有需要就會協助爭取，讓每一個孩子都有好的教育環境，尤其東勢國小是東勢區居民相當重要的學校及運動場地，更需要把整體的環境改建完善，降低鄉親及民眾因運動場地不佳而受傷的問題，也提供孩子跟居民們更優質的運動場地。

東勢國小校長張玲娟說，過去在海線擔任校長時，只要學校需要任何建設，找立法院副院長蔡其昌一定能協助幫忙，包含東山國小的書法教室及操場都是蔡其昌任內爭取到經費改建。

教育部體育署學校體育組長蔡忠益表示，此次計畫總經費約685萬元整，將進行PU環形操場跑道及跳遠及助跑道場地改善、球場改善、增設截根牆33公尺及排水改善設施等項目。