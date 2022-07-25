台中南門橋改建提前2個月通車 盧秀燕：車道拓寬一倍
台中市南門橋跨越大里、東、南區3個行政區，是地方重要交通連結，2020年底實施改建拓寬工程，橋面工程已完成，今天開放通車。台中市長盧秀燕說，橋面工程提早2個月完工通車，車道並拓寬一倍由2車道變成4車道，有助紓解區域交通。
中市建設局今天舉行「大里區南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程」通車祈福典禮。盧秀燕說，南門橋位在大里、東、南區3區交界，但橋梁老舊、橋齡已逾一甲子，橋寬也僅約14.4公尺，大里往來台中市區的重要道路中興路，全長3.3公里中，全線只剩此路段不足都市計畫的20公尺寬度，常因橋面狹隘造成交通壅塞，地方盼拓寬改建。
「台中的重大喜事！」盧秀燕說，南門橋最早是日據時興建的吊橋，後在1958年改建為第二代混凝土橋樑，這次改建拓寬的第三代橋梁，總經費約1億7000萬元，中央補助70%經費，市府連3年編列預算共5100萬元，近日已完成橋面工程作業，經嚴謹的專業勘查及符合道路交通相關規定下，今天先行開放通車，有助紓解地方交通。
南門橋外觀顏色為藍綠色。盧秀燕強調，「市長施政沒有藍綠，這座橋梁不藍不綠，有點藍又有點綠，就是中庸之道，希望大家可以感謝爭取及興建這座橋梁的有功人員。」
南區南門里長邱鴻章說，南門橋拓寬工程完工後，民眾從大里、霧峰到南區或台中市區，至少可以節省15至20分鐘，相當便利。
建設局長陳大田說，新建橋型採中路式鋼拱橋，藍綠色橋體融入周邊水與綠環境，並搭配植栽點綴，夜晚吊索還會投射燈光勾勒浪漫氛圍；另拓寬工程全長約260公尺，包含南門橋改建長度為77.5公尺，拓寬後原本2車道調整為4車道，盼有效改善中興路二段舊有交通雍塞問題、提升行車安全；前後路段也納入道路燙平作業，改善長度約210公尺、寬20公尺，提供更安全舒適的行車品質。
建設局表示，南門橋改建因附掛管線眾多，包含中華電信光纖及市話纜線、自來水幹管、瓦斯、電力管線等，施工過程市府積極協調各單位，以配合工程遷移及埋設管道。目前整體施工進度達91%，正辦理橋下設施復舊作業，預計今年9月可全數完工。
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