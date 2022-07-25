中研院士林昭庚回母校 號召成立北斗國中校友會

彰化縣北斗國中從北斗家政女學校起算，創校即將滿70年，始終沒有校友會當推動校務的後盾，北斗國中第一位獲選為中央研究院院士的校友林昭庚今天返回母校，表達支持和協助成立校友會，隨行的兩名校友來億集團總裁鐘德禮、中興大學退休副校長鄭政峯也舉雙手贊成，都希望在七十周年校慶的時候同時舉辦校友會成立大會。

林昭庚、鐘德禮、鄭政峯不但是北斗國中校友，也是彰化高中傑出校友，今天在彰中校友會總幹事葉論昶陪同下，展開求學尋根之旅，受到北斗國中校長郭佳文及學校行政團隊熱烈歡迎，帶領參觀校園，看到昔日禮堂被指定為歷史建築，樹齡超過200年的老榕，林昭庚等人感慨歲月如梭，轉眼間50多年已經過去。

林昭庚表示，他是秀水鄉金陵村人，陝西國小畢業，考上北斗初中，跟他同屆畢業的3名陝西國小同學考上彰化中學初中部，那時彰中有留級制度，他順利畢業考進彰化中學高中部，他的3名同學反而變成學弟，「塞翁失馬，焉知非福」大概就是這個意思。

林昭庚又表示，他原本是婦產科醫師，轉行研讀中醫遭到很多親友反對，時間證明他的選擇沒錯，這次COVID-19疫情讓社會大眾看到中醫療效，他也在這個領域得到成就，接下來中藥治療COVID-19的成果將被彙整和發表，請大眾拭目以待。

「我是念舊、懷舊的人。」林昭庚說，他曾回陝西國小、彰化高中探視，一直很想回北斗國中看看，陝西國小、彰化高中都有校友會，唯獨北斗國中沒校友會，他願盡小小一份心力找熱心校友合力成立，各就擅長的領域提供資源，一起回饋母校。

來億集團總裁鐘德禮因事業繁忙，今表明無法幫忙北斗校友會籌備事務，但有其它需求一定支持。中興大學退休副校長鄭政峯說，他認識一些北斗國中和彰中畢業的校友，可以聯絡並邀請參與籌備北斗國中校友會。