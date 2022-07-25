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經費提高到34億 彰化大埔截水溝堤岸拓寬工程5度招標

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，已歷經4次流標，總經費已提高到34億元，縣府正辦理第五次招標，希望8月能順利發包。示意圖／彰化縣政府提供
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，已歷經4次流標，總經費已提高到34億元，縣府正辦理第五次招標，希望8月能順利發包。示意圖／彰化縣政府提供

隨著選舉腳步迫近，綠營主攻彰化縣政府重大工程延宕議題，尤其是已4度流標的「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」，更是指標性案件，彰化縣政府也積極尋求突破，除了總經費從26億元加碼到34億元外，近日更加快馬加鞭，辦理第5次上網招標，預定8月初開標，希望趕在選舉前動工。

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」是前縣長魏明谷任內，結合立委黃秀芳等人向中央爭取，2021年9月才第一次上網招標，至今已四次流標，尤其黃秀芳已成了民進黨彰化縣長參選人，連日來，更主打大埔截水溝工程進度遲緩，批評縣政府的行政效率太差。

縣府工務處長林漢斌說，由於重大工程從經費爭取、用地取得及設計發包都要耗費時日，加上近年來原物料上漲及缺工等因素，加上必須穿越台鐵及翻越高速公路等，施工難度及風險性都較高，且因最件公共工程建設多，廠商多會選擇好做、利潤高的工程，縱使大埔截水溝拓寬工程費原來的26億元追加到30.5億元，依然4度流標。

林漢斌說，經縣府向中央積極爭取，同意將總經費已提高到34億元，其中彰化縣自行負擔19%，最近已第5度上網招標，但縣府也邀請優良廠商前來投標，希望順利趕在8月初能發包出去。

大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，起點為台19線彰水橋，往東跨越國道1號及穿越縱貫鐵道後，與省道台1 線、縣道137線等平面交叉，終點銜接中興路口；堤岸南北岸各配置9公尺雙線道路，全線約4.5 公里，完工後，可有效改善彰化市區交通壅塞問題，促進東側及南側都市發展，路廊往西更可銜接洋仔厝溪堤岸道路、省道台17線及台61線，交通更加便捷。

工務處表示，為減少拆遷民房及用地徵收，兩側堤岸道路採單孔排水箱涵配置，並採用高架化跨越高速公路及利用箱涵方式穿越縱貫鐵路，利用先進工法降低交通衝擊，成本及技術都相對較高。

這項工程也將水岸生態景觀設施納入設計，未來可供民眾親水的休憩空間，工程完竣後，除有效改善彰化市道路交通壅塞問題，促進彰化市東側及南側都市發展，路廊往西更可銜接洋仔厝溪堤岸道路、省道台17線及台61線。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，已歷經4次流標，總經費已提高到34億元，縣府正辦理第五次招標，希望8月能順利發包。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，已歷經4次流標，總經費已提高到34億元，縣府正辦理第五次招標，希望8月能順利發包。記者劉明岩／攝影
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，已歷經4次流標，總經費已提高到34億元，縣府正辦理第五次招標，希望8月能順利發包。示意圖／彰化縣政府提供
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程，已歷經4次流標，總經費已提高到34億元，縣府正辦理第五次招標，希望8月能順利發包。示意圖／彰化縣政府提供

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