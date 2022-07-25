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台中鰲峰山公園停車如廁問題 議長爭取解決即日啟用

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為解決台中清水鰲峰山公園停車與如廁問題，中市議長張清照爭取大型停車場與公廁已啟用，今天勘查。圖／中市議長張清照服務處提供
為解決台中清水鰲峰山公園停車與如廁問題，中市議長張清照爭取大型停車場與公廁已啟用，今天勘查。圖／中市議長張清照服務處提供

台中市清水區鰲峰山公園被票選最佳旅親子遊點之一，但缺乏大型停車場，台中市議長張清照向市府爭取，增建可停多輛遊覽車的大型停車場，也有友善的陽光公廁，即日起啟用，希望爭取更多遊客到清水，為地方創造旅遊商機。

台中市議長張清照與台中市府祕書長黃崇典、建設局長陳大田、運動局長李昱叡等人今天實勘，發現這座停車場克服坡地限制，可停放6輛遊覽車、13輛小客車，還有身心障礙與親子停車格、10個機車格，配合鰲峰山風光景色，將山脈、木與飛鳥意象融入環境設計。

西側的「陽光廁所」，自然通風、設備新穎，也以男女1比5以及坐蹲2比3建造；張清照等人親自體驗，發現公廁因通風乾淨，沒有臭味，讓遊客如廁更便利。

張清照指出，多年來他和二哥、前議長張清堂爭取在鰲峰山公園建設經費達7億多元，讓公園有競合運動場、觀景台、登山步道與自行車場等，已成為全國票選第一名的免費親子公園，假日很多遊客，甚至團體旅遊來造訪，但許多人反映停車不便，感謝市府協助斥資2854萬元闢設新的停車場與公廁，讓鰲峰山公園設施更完善，旅遊更方便。

建設局長陳大田指出，鰲峰山公園是全台民眾票選第一好玩的公園，每到假日遊客絡繹不絕，市府回應地方需求，闢建專屬停車場，採用綠色及透水概念，兼顧工程及環境友善，讓遊客好停車，公廁也是全國對女性最友善的廁所之一。

為解決台中清水鰲峰山公園停車與如廁問題，中市議長張清照爭取大型停車場與公廁已啟用，今天勘查。圖／中市議長張清照服務處提供
為解決台中清水鰲峰山公園停車與如廁問題，中市議長張清照爭取大型停車場與公廁已啟用，今天勘查。圖／中市議長張清照服務處提供

停車場 台中市 親子

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