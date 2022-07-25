快訊

馬斯克回應「睡好友妻」 斥緋聞報導鬼扯！說昨晚還跟布林參加派對

媒體人點出本報一張照片 揭露林智堅論文門關鍵證據

姐弟同住電費僅110元 台北男曝「住家天然優勢+好習慣」：去年只繳59元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盧秀燕昨說拚經濟 蔡其昌今批不要淪為口號

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天在東勢國小受訪。記者游振昇／攝影
立法院副院長蔡其昌今天在東勢國小受訪。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕昨天說，台中現在最重要的是拚經濟，立法院副院長蔡其昌今天說，拚經濟重要，拚建設和福利也很重要，他說台中市有很多東西要拚，盧市長4年時間很多建設速度變慢或停工，要選一個行動派，可以衝的市長很重要，他說空氣品質也要拚。

蔡其昌說拚經濟很重要，但不是口號，要有方法，像台積電到台中投資，盧市長號稱她去爭取，但是遇到興農高爾夫球場會員權利受損時，市議員質疑盧市長時，她一下子就推給中央，蔡其昌說，當市長要想辦法解決問題，不能推，政治就是解決問題的工作。

蔡其昌說，所以他只好出面，保障高爾夫球場會員權利，透過協調會，努力溝通爭取，現在要徵收土地前，必需先保障會員權利，此問題已解決，如果過程順利，台積電才會真的在台中投資，落腳台中，企業要到城市投資，有很多問題要解決，有困難需溝通協調地方。

蔡其昌表示，做一個市長要有承擔魄力，承擔下來解決問題，才能促進大企業到台中投資，大企業來投資才是拚經濟，所以拚經濟不是口號，要用行動處理，他強調盧市長說拚經濟只對一半，因為她沒有方法，就淪為口號。

蔡其昌

延伸閱讀

影／台中擺脫慶記之都惡名 蔡其昌：盧市長要加油

新竹棒球場問題 蔡其昌：有缺失就要改進

盧秀燕、蔡其昌勤跑基層 政界解讀：中市長選情升溫

影／盧秀燕到豐原武德宮贈匾 支持者大喊高票當選

相關新聞

台中鰲峰山公園停車如廁問題 議長爭取解決即日啟用

台中市清水區鰲峰山公園被票選最佳旅親子遊點之一，但缺乏大型停車場，台中市議長張清照向市府爭取，增建可停多輛遊覽車的大型停...

影／盧秀燕昨說拚經濟 蔡其昌今批不要淪為口號

台中市長盧秀燕昨天說，台中現在最重要的是拚經濟，立法院副院長蔡其昌今天說，拚經濟重要，拚建設和福利也很重要，他說台中市有...

影／台中擺脫慶記之都惡名 蔡其昌：盧市長要加油

台中潭子火車站旁昨晚發生槍擊命案，立法院副院長蔡其昌今天說，台中又見槍響，很多台中市民最擔心就是台中治安，接二連三的槍擊...

學校周邊黃線 暑假拖吊惹爭議

學校周邊畫設黃線供家長臨停接送孩子，但上課時段不能停車，其餘時段可開放停車，但卻有民眾在暑假非上課時間，停黃線仍被拖吊，...

台中公幼增班 育兒津貼再加碼

台中市公幼倍增計畫達成率已超標，也加速設置招收2至3歲幼兒的「幼幼班」，今年8月111學年度也將增班，預計4個學年度可增...

九九峰動物園試營運 塞車2公里

斥資逾7億元、耗時8年打造的南投草屯「九九峰動物樂園（JOJOZOO PARK）」昨天剪綵，且免門票入場，由於是最後一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。