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影／盧秀燕昨說拚經濟 蔡其昌今批不要淪為口號
台中市長盧秀燕昨天說，台中現在最重要的是拚經濟，立法院副院長蔡其昌今天說，拚經濟重要，拚建設和福利也很重要，他說台中市有很多東西要拚，盧市長4年時間很多建設速度變慢或停工，要選一個行動派，可以衝的市長很重要，他說空氣品質也要拚。
蔡其昌說拚經濟很重要，但不是口號，要有方法，像台積電到台中投資，盧市長號稱她去爭取，但是遇到興農高爾夫球場會員權利受損時，市議員質疑盧市長時，她一下子就推給中央，蔡其昌說，當市長要想辦法解決問題，不能推，政治就是解決問題的工作。
蔡其昌說，所以他只好出面，保障高爾夫球場會員權利，透過協調會，努力溝通爭取，現在要徵收土地前，必需先保障會員權利，此問題已解決，如果過程順利，台積電才會真的在台中投資，落腳台中，企業要到城市投資，有很多問題要解決，有困難需溝通協調地方。
蔡其昌表示，做一個市長要有承擔魄力，承擔下來解決問題，才能促進大企業到台中投資，大企業來投資才是拚經濟，所以拚經濟不是口號，要用行動處理，他強調盧市長說拚經濟只對一半，因為她沒有方法，就淪為口號。
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