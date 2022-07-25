影／台中擺脫慶記之都惡名 蔡其昌：盧市長要加油

台中潭子火車站旁昨晚發生槍擊命案，立法院副院長蔡其昌今天說，台中又見槍響，很多台中市民最擔心就是台中治安，接二連三的槍擊事件，每件都讓人感到悚目驚心和恐慌，台中市應該擺脫慶記（台語子彈）之都的嘲諷和惡名，他要台中市長盧秀燕加油。

潭子昨晚的槍擊命案，凶嫌開3槍，被害人曾姓男子頭部中彈，送醫急救不治，警方目前仍在追緝凶嫌中，消息傳出，地方議論。

蔡其昌說，4年來盧秀燕市長從治安會報的參與，出席低，治安狀況人民感到憂心，他如果有機會當市長，會讓市民朋友安心，整合市府力量，他說治安不能單靠警察局，警察是其中重要一環，其他民政和社政力量，應一起介入，才能讓台中治安逐步擺脫這些嘲風和惡名，讓人民在這個城市可以感到安心和放心。

他再次強調，盧市長要加油，一直聽到槍響，這種新聞和印象，讓人民感到不安，都是極為不妥的事。