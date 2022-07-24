500台助聽器捐偏鄉 助弱勢重返有聲世界

聽力障礙困擾許多長者，助聽器廠商元健公司透過彰化縣議員吳淑娟與二林樂林食物銀行，今天捐贈500部助聽器給二林四鄉鎮弱勢聽障民眾，並舉辦聽力健診服務，希望能讓他們能重返有聲世界。

根據世界衛生組織(WHO)研究，聽力障礙會增加跌倒與失智的風險，吳淑娟說，二林地區是高齡化的偏鄉，不少長輩或是弱勢族群因經濟問題沒有安裝助聽器，經向廠商爭取贊助助聽器給弱勢族群，讓他們不再「鴨子聽雷」，可以提升生活品質。

元健公司與社團法人彰化縣聲暉協進會合作，舉辦「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，共捐贈2000台給彰化民眾，在吳淑娟爭取下，其中價值600萬元的500台助聽器捐贈給二林區四鄉鎮弱勢民眾。