快訊

日本鹿兒島櫻島火山噴發 發布最高級5級「疏散」警戒

房貸水龍頭要關緊了？ 這三大原因讓銀行縮手了

500台助聽器捐偏鄉 助弱勢重返有聲世界

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，今日捐贈500台助聽器給二林區四鄉鎮弱勢民眾。圖／吳淑娟服務處提供
「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，今日捐贈500台助聽器給二林區四鄉鎮弱勢民眾。圖／吳淑娟服務處提供

聽力障礙困擾許多長者，助聽器廠商元健公司透過彰化縣議員吳淑娟與二林樂林食物銀行，今天捐贈500部助聽器給二林四鄉鎮弱勢聽障民眾，並舉辦聽力健診服務，希望能讓他們能重返有聲世界。

根據世界衛生組織(WHO)研究，聽力障礙會增加跌倒與失智的風險，吳淑娟說，二林地區是高齡化偏鄉，不少長輩或是弱勢族群因經濟問題沒有安裝助聽器，經向廠商爭取贊助助聽器給弱勢族群，讓他們不再「鴨子聽雷」，可以提升生活品質。

元健公司與社團法人彰化縣聲暉協進會合作，舉辦「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，共捐贈2000台給彰化民眾，在吳淑娟爭取下，其中價值600萬元的500台助聽器捐贈給二林區四鄉鎮弱勢民眾。

今天元健公司董事長吳少暉也親自為現場預約登記的聽障民眾進行聽力健診與助聽器配戴調整，他說，看到現場戴上助聽器的長者，重拾有聲世界的笑容，真是令人感動。

「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，今日捐贈500台助聽器給二林區四鄉鎮弱勢民眾。圖／吳淑娟服務處提供
「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，今日捐贈500台助聽器給二林區四鄉鎮弱勢民眾。圖／吳淑娟服務處提供
「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，今日捐贈500台助聽器給二林區四鄉鎮弱勢民眾，並為民眾做聽力健診。圖／吳淑娟服務處提供
「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，今日捐贈500台助聽器給二林區四鄉鎮弱勢民眾，並為民眾做聽力健診。圖／吳淑娟服務處提供

高齡化 偏鄉

延伸閱讀

經濟日報社論／補貼弱勢租屋 比蓋社會宅實際

多益、托福報名費9月喊漲 各考科最新報考費用一次看

台中之光 許樂奪聽奧1金1銅

建聲實業捐新北市20台助聽器 將優先媒合弱勢聽障者

相關新聞

2100萬元發包出去 彰化喬友大樓預定年底前拆完

位在彰化火車前的彰化市喬友大樓，去年6月30日發生大火造成4死22傷，由於大樓已發生4次火災，經判定為危樓，縣府近日完成...

不忍了！被批討位子 邱建富拒接黃秀芳任何競選職務

民進黨決定徵召立委黃秀芳參選彰化縣長之後，爭取失利的前縣黨部主委邱建富態度，一直是綠營是否能團結弭平傷口的指標，不過，黨...

彰化綠營裂痕擴大？ 辦執評委就職被批搞小動作

彰化縣民進黨內裂痕擴大？民進黨彰化縣黨部昨天舉辦執委及評委等黨職人員宣誓就職，競逐縣長提名失利的前主委邱建富未到場，甚至...

南投紅龍果產季到 再添新興作物「牛奶果」搶市

南投縣紅龍果種植面積居全台之冠，近期進入盛產期，集集鎮農會昨、今兩天於集集驛站廣場辦活動促銷，同時推廣香蕉及新興作物「牛...

彰化二水運動公園風雨球場落成 打球不會曝曬中暑

彰化縣二水鄉風雨球場及多功能運動公園遊憩設施今天舉行落成啟用典禮，並舉辦三對三籃球賽，二水鄉長蘇界欽說，風雨球場除了讓民...

暑假愛車停學校周邊黃線慘遭拖吊 民眾怨不合理

不少學校因校地有限未規畫駐車彎，只能在學校周邊畫設黃線供家長臨停接送孩子，但上課時段不能停車，其餘時段可開放停車。台中市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。