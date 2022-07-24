500台助聽器捐偏鄉 助弱勢重返有聲世界
聽力障礙困擾許多長者，助聽器廠商元健公司透過彰化縣議員吳淑娟與二林樂林食物銀行，今天捐贈500部助聽器給二林四鄉鎮弱勢聽障民眾，並舉辦聽力健診服務，希望能讓他們能重返有聲世界。
根據世界衛生組織(WHO)研究，聽力障礙會增加跌倒與失智的風險，吳淑娟說，二林地區是高齡化的偏鄉，不少長輩或是弱勢族群因經濟問題沒有安裝助聽器，經向廠商爭取贊助助聽器給弱勢族群，讓他們不再「鴨子聽雷」，可以提升生活品質。
元健公司與社團法人彰化縣聲暉協進會合作，舉辦「元健天籟列車」彰化助聽器慈善捐助活動，共捐贈2000台給彰化民眾，在吳淑娟爭取下，其中價值600萬元的500台助聽器捐贈給二林區四鄉鎮弱勢民眾。
今天元健公司董事長吳少暉也親自為現場預約登記的聽障民眾進行聽力健診與助聽器配戴調整，他說，看到現場戴上助聽器的長者，重拾有聲世界的笑容，真是令人感動。
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