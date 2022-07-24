2100萬元發包出去 彰化喬友大樓預定年底前拆完

位在彰化火車前的彰化市喬友大樓，去年6月30日發生大火造成4死22傷，由於大樓已發生4次火災，經判定為危樓，縣府近日完成開標，將趕在底前，拆除完畢；縣府表示，拆除後的原址，將先考慮作為停車場或是綠地使用，將來將朝綜合大樓規劃重建。

彰化市喬友大樓為15層大樓，基地土地面積為408坪。縣府建設處長湯國榮表示，喬友大樓拆除工程第一次招標，因未滿3家投標而流標，日前進行第二次招標評選，共有2家營造廠投標，得標金額約為2100萬元，後續將進行議約、簽約。

湯國榮指出，由於喬友大樓位在彰化火車站商圈，交通繁忙，鄰近又有密集商家及客運站，拆除工程將以傳統工法來進行，也就是拆除機具吊到高樓，再從最高樓逐層往下開挖，施工的相關防護、環保及交通、安全維護措施，都會嚴格要求，減少影響附近商家。

湯國榮強調，由於喬友大樓浴火已超過一年，形同廢墟，嚴重影響市容，因此有必要及早拆除，估計喬友大樓拆除工程約需4個月，將趕在年底前，完成拆除，縣府先墊2100萬元代執行拆除，未來將向喬友大樓所有權人追討。