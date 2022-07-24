一張床墊要價1700萬 顧客預定還得等9個月才到貨

台中消費力強，有床墊界勞斯萊斯美譽的「海絲騰」瑞典名床，主打高端市場，入手基本款價格40萬起跳，品牌中最貴的是價值近1700萬的床，儘管價格高的令人咋舌，但是推出後在中部已有兩筆訂單。

代理海絲騰的大輔傢飾執行長陳炯瑞說，海絲騰在台中豪宅住戶間的詢問度高，品牌中最高規格、價值近1700萬的「Grand Vividus」推出後，即使尚未到貨，在中部即有兩筆訂單 ，顯見中部豪客與企業主的驚人實力。在台中頂級豪宅也有住戶一口氣訂購數張海絲騰名床，其中，基本款40萬元到200萬的床款，為市場消費者訂購的優先選擇，台中的銷售業績也占全台4成以上。

擁有170年歷史與頂級工藝的海絲騰，與曾為多位好萊塢國際明星設計住宅的世界知名加拿大室內設計師Ferris Rafauli聯手，為品牌打造頂級手工床具「Grand Vividus」，價值近1700萬。今年適逢品牌170周年紀念，再次請Ferris Rafauli特別打造紀念款，今年6月甫抵台灣，就已接獲多筆訂單。

台灣代理商大輔傢飾業務總監凱特說，紀念款凝聚品牌6代匠人的夢想與使命，每張床都得花費至少360小時手工打造，經歷6位富經驗的海絲騰資深工匠師傅的巧手，加上海絲騰的床每年都賣出超過台灣的配貨量，因此顧客在預訂後也須等上9個月，才能交付到客人手中。