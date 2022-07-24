彰化社區大學疫情下苦心經營 聯合成果展秀學員才藝

彰化縣政府今天下午在溪湖糖廠舉辦社區大學聯合成果發表會，彰化縣長王惠美也表揚14名社區大學績優教師，社區大學在疫情期間，面對收入減少，營運困難，老師也加強數位化的混成教學，讓大家在疫情中學習不中斷。

王惠美說，疫情期間彰化縣社區大學，配合防疫改為網路線上學習，縣府持續創造許多舞台，讓大家可以一展長才，社區大學也藉由成果展，讓學員展現作品與成果，現今世界的趨勢就是聯合國提出的永續發展目標(SDGs)，永續、節能減碳將不會僅是口號，而是全民都得做的，各社區大學不斷發揚各自的特色，讓學員開心學習。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，去年受疫情影響最嚴重，影響開課，收入約減少四分之一，今年也有不少學員耽心疫情暫停課程，老師也因應疫情，加強數位化學習，三分之一課程都能兼具線上的混成教學。

王惠美也表揚社區大學績優教師，其中鹿秀社大黃秀霞老師開設「社區推廣變化春仔花」課程，黃老師除了深入社區推廣「春仔花」，閒暇之餘，也和班上學員共同成立社區服務據點，關照在地長者的生活等。

王惠美說，感謝各社區大學校長、教學行政團隊非常用心開設了很多民眾有興趣的課程，縣府教育處也邀請彰化縣童軍會、家庭教育中心、樂齡學習中心、高齡者民眾的互動，可以讓大家更加認識終身學習的趣味。

溪湖鎮長黃瑞珠說，今天7所社區大學的成果展，有藝文活動、小農產品、文創、青創商品，可說是琳瑯滿目。還有鹿秀實驗樂團、笛韻簫謠樂團、悅音國樂社、夏之舞饗宴、敦煌禪舞班、魅力塑身肚皮舞、活力源源和太鼓社表演，展現成果。