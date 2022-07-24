不忍了！被批討位子 邱建富拒接黃秀芳任何競選職務

民進黨決定徵召立委黃秀芳參選彰化縣長之後，爭取失利的前縣黨部主委邱建富態度，一直是綠營是否能團結弭平傷口的指標，不過，黨內最近卻流傳邱建富要霸著競選總部主委位子，並要黃秀芳吸收邱建富所有已設置的看板，惹毛了邱建富。邱建富今天發表聲明，競選總部主委是主席蔡英文指定他擔任，不是他要來的，既然如此，他就不要掛任何競選職務。

民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞對邱建富的說法表示尊重，但他強調，確實一些放話很不足取，希望大家都能自我約束，也期待邱建富能以大局為重。

自從蔡英文決定徵召黃秀芳參選彰化縣長後，黃秀芳與邱建富就未正式碰面，從主席蔡英文到場的彰化小英之友會餐敘，到民進黨為黃秀芳在縣府廣場舉辦誓師大會，及昨天舉辦的黨職人員宣誓就職大會，邱建富都未出席，理由除了另有要事或者去參加後援會安撫支持者等，即引來外界揣測，甚至質疑邱建富在搞小動作，拿蹻。

最近民進黨內群組並流傳，邱建富想要霸住競選總部主委位子，並要黃秀芳吸收他所之前設置的競選看板。隱忍很久的邱建富終於大爆發，在今天下午大動作反擊。

邱建富說，他從來沒有主動去要過競選總部主委的位子，而是主席蔡英文約見他時，主動要他接下主委的位子，全力輔選，既然有人有意見，他就不要接任何競選職務。

至於看板問題，邱建富說，為了投入縣長選舉，他自費花了400萬元在全縣設置看板，其中已28處無條件借給黨內同志使用，一毛不取，何來為黃秀芳為他消化看板的費用；另外，還指稱要求黃秀芳支付他成立的36個後援會幹部薪水，但其實他們都是義務職，這更是烏龍。