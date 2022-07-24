彰化綠營裂痕擴大？ 辦執評委就職被批搞小動作

彰化縣民進黨內裂痕擴大？民進黨彰化縣黨部昨天舉辦執委及評委等黨職人員宣誓就職，競逐縣長提名失利的前主委邱建富未到場，甚至傳出將支持他的執委及評委帶往他處就職，被批是搞小動作及分裂民進黨。邱建富今天表示，是因民進黨全國代表大會17日舉行，有的執委及評委擔心未宣誓就職無法參加，才請示中央先在本月11日由中執委周永鴻主持宣誓，與他何干？

縣黨部主委楊富鈞表示尊重邱建富的說法。但他指出，昨天除了是黨職人員宣誓就職外，更重要的是邀請到縣長參選人黃秀芳、公職人參選人，也希望黨職人員都能到場，共同見證由黃秀芳為參選人批彩帶，期待「母雞帶小雞」，黨內團結一致，贏回彰化。

邱建富是卸任縣黨部主委，但他說，彰化縣黨部是全國唯一沒辦主委交接的縣市，而他既然已不是主委，沒有黨職身分，加上昨天他另有行程，才沒有參加。

6月26日選舉縣黨部主委等黨職人員後，因民進黨全國代表大會訂7月17日召開，一些評委及執委擔心未宣誓就職無法參加，才請示中央，在本月11日由中執委周永鴻主持宣誓，就職程序符合黨章規定，既然他們先已完成宣誓就職，那麼就沒有必要昨天再參加就職儀式，何來是他將人帶走？

至於邱建富所稱，執委及評委提前宣誓就職是因應7月17日召開的說法，但黨務人員指出，事實上，只有全國黨代表跟全代會召開有關，而7月11日提前宣誓就職的黨職人員中，只有1人是全國黨代表，也有卸任主委到場，因此邱的理由似嫌牽強。