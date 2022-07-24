南投紅龍果產季到 再添新興作物「牛奶果」搶市

南投縣紅龍果種植面積居全台之冠，近期進入盛產期，集集鎮農會昨、今兩天於集集驛站廣場辦活動促銷，同時推廣香蕉及新興作物「牛奶果」，呼籲民眾支持在地農特產，把握食當季、吃當地、享當下，感受農民用心，順遊集集小鎮風光。

農業處指出，南投縣紅龍果種植面積高達500公頃，高居全國之冠，又以集集、名間最多，其中集集的紅龍果栽種面積約120多公頃，約占全縣二成五，品種多元，當地也是香蕉產地，近期均盛產，為擴大行銷，當地農會規畫相關活動。

集集鎮農會昨起在集集驛站廣場為期兩天的「2022南投縣農特產品（香蕉、紅龍果）創新行銷－拓展客源加值計畫活動」，現場除了販售紅龍果、香蕉，還有牛奶果及麻竹筍等當季蔬果，其中牛奶果更是近年新興作物。

集集鎮農會理事長陳錦鐘說，集集紅龍果甜度及口感都屬上品，味道甜美；香蕉更是深具歷史的果品，口感Q彈有勁，深受日本及國內消費者青睞，近期也進入盛產期，是民眾購買嘗鮮的最好時機。

此外，當地農會為推出優質果品迎合市場需求，近年積極推廣種植各類蔬果，其中「金星果」又名「牛奶果」，是具潛力的果品，而其果肉呈現乳白色略帶透明，口感像果凍，靠近種子的果肉像杮子或蒟蒻，口感特殊有層次，且風味佳。