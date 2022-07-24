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台中市長美國際聯青社關懷弱勢戶 與大甲分局長送物資

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市大甲警分局長吳燕山今天和台中市長美國際聯青社，拜訪轄區弱勢戶並送慰問金和物資。圖／警方提供
台中市大甲警分局長吳燕山今天和台中市長美國際聯青社，拜訪轄區弱勢戶並送慰問金和物資。圖／警方提供

新冠肺炎疫情衝擊社會經濟，許多家庭生計受到嚴重影響，台中市大甲警分局員警致力治、交安維護工作外，更運用警勤區訪查等勤務機會，主動發掘弱民瘼，協助爭取社會各界資助，大甲分局長吳燕山今天即和台中市長美國際聯青社，拜訪轄區弱勢戶並送慰問金和物資。

大甲警分局長吳燕山今天和台中市長美國際聯青社，拜訪轄內弱勢家庭，表達關懷意，並致贈慰問金、白米及營養品等物資，期能及時幫助他們暫度難關。

吳燕山表示，警察作為人民保母，必須時時走入社區，與居民密切互動及交流，了解地方大小事，並發揮「人溺己溺，人飢己飢」的精神，透過平時與公益團體所建立的夥伴關係，給予民眾適時、適切的協助，同時期盼未來能有更多公益資源及善心志士，與警方一起投入弱勢關懷工作，營造良善的社會環境。

警察 台中市

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