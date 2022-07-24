彰化二水運動公園風雨球場落成 打球不會曝曬中暑

彰化縣二水鄉風雨球場及多功能運動公園遊憩設施今天舉行落成啟用典禮，並舉辦三對三籃球賽，二水鄉長蘇界欽說，風雨球場除了讓民眾運動不再受天氣影響，也在屋頂設置太陽能面板，響應再生能源政策，並為鄉民打造友善的運動休閒空間。

蘇界欽說，近年來公所盤點鄉內需要改善的公共設施，向中央、縣府爭取經費，並在鄉代會支持下，編列經費進行修繕，例如水之心運動公園部分設施因長期使用而損壞，因此公所辦理設施改善工程，針對兒童遊戲專區沙坑遮蔭、遊憩器材設施修復及廁所設施修繕更新，期盼讓公園設施能更老少咸宜。

而運動公園內籃球場位於二水鄉市中心，民眾使用率很高，但平常若遇下雨，民眾就不能打球了，此次改建成有遮蔭屋頂的風雨球場，讓民眾不必風吹日曬雨淋。

二水鄉公所今天並在運動公園籃球場啟用下進行三對三籃球賽，共有69隊報名參加比賽，也在水心之初大草原舉辦 社區民俗技藝表演活動，靜態展示成果發表，共有13個社區及4個社團參與，還有青農文創市集、及愛護水資源體驗趣有獎徵答好禮抽抽樂等活動，現場相當熱鬧。