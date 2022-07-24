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暑假愛車停學校周邊黃線慘遭拖吊 民眾怨不合理

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市議員羅廷瑋近期接獲民眾投訴，暑假期間停車在五權南一路上的黃線上，卻遭員警取締開單與拖吊，實在不合理。圖／羅廷瑋提供
中市議員羅廷瑋近期接獲民眾投訴，暑假期間停車在五權南一路上的黃線上，卻遭員警取締開單與拖吊，實在不合理。圖／羅廷瑋提供

不少學校因校地有限未規畫駐車彎，只能在學校周邊畫設黃線供家長臨停接送孩子，但上課時段不能停車，其餘時段可開放停車。台中市僑泰高中周邊的五權南一路上畫設黃線，有民眾抱怨，暑假期間應屬於非上課期間，將車停在黃線上卻遭拖吊，令人傻眼。中市交通局表示，各校管制時段不同，應以現場標誌牌面為準，後續將邀集相關單位討論暑假黃線停車問題。

僑泰高中周邊的五權南一路上規畫了黃線標線，並有「黃線上課日禁止停車，其餘時段開放」的標誌，讓民眾可於非上課日停車。不過，中市議員羅廷瑋近期接獲民眾投訴，暑假期間應屬於非上課期間，停車在五權南一路上的黃線上，卻遭員警取締開單與拖吊，實在不合理。但也有人認為寒暑假仍有老師或課輔班學生到校上課，應屬於上課期間。

羅廷瑋說，寒暑假是否屬於上課期間，地方認定不一，希望能統一規定，才不會造成執法人員困擾，也讓民眾能清楚辨識是否能夠停車，避免吃上罰單

台中市交通局表示，依據道路交通標誌標線號誌設置規則第168條，禁止停車線禁止時間為每日上午7時至晚間8時，如有延長或縮短的必要，應以標誌及附牌標示，而上課期間指各學年度學校公告行事曆的上課日，但各校管制時段略有不同，詳細時間以現場標誌牌面為準。交通局後續也將邀集相關單位討論暑假黃線停車問題。

標誌 台中市 罰單

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