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埔里鯉魚潭復育蝴蝶 導演詹家龍用影像記錄蝴蝶生態
南投縣埔里鎮過去有蝴蝶王國美名，埔里鎮鯉魚潭從2015年投入蝴蝶復育，種植蜜源植物和食草，今天更和「消失的紫斑蝶」導演詹家龍合作，透過影像紀錄鯉魚潭豐富的蝴蝶生態，讓更多人認識台灣豐富的蝴蝶資源及保育蝴蝶的努力。
埔里鯉魚潭風景區每年種植超過1.4萬株以上的蜜源植物及食草，打造生態與自然為主的風景區，台中市北屯扶輪社也投入社會資源與生態，協助推廣環境教育、營造蝴蝶棲地。
北屯扶輪社今天在天水蓮大飯店水上餐廳共同舉辦「紫斑蝶復育活動」，與台北逸仙扶輪社、桃園中壢南區社等台中市北屯、西南、松竹、環中、菁英扶輪社，共同響應本次活動，共280人探訪蝴蝶復育區，並邀請導演詹家龍，以影像記錄錄鯉魚潭的自然景色和蝴蝶翩翩起舞的美景，見證台灣這塊土地美麗與豐饒。
國內疫情爆發，鯉魚潭為落實生態保育做了許多改變，拆除水面上的裝置藝術，以符合聯合國永續發展各項指標，8月將推出戶外運動、蝴蝶市集、淨潭等相關活動，讓更多人參與復育蝴蝶與自然。
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