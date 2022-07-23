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用電負載過高變壓器燒損 逢甲夜市近千戶無預警大停電

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱／台中即時報導
台中逢甲夜市今晚無預警大停電，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受波及。圖／業者提供
台中逢甲夜市今晚無預警大停電，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受波及。圖／業者提供

疫情趨緩，人潮漸漸出籠。不過，台中逢甲夜市今晚無預警大停電，近千戶從晚間8點多停電到10點多，包括逢甲大學、便當街、文華道會館都受波及，不少業者生意大受影響。業者抱怨，「好不容易人潮回流竟然停電，損失慘重，要跟誰求償？」台電表示，因天氣炎熱，逢甲夜市用電負載過高，造成供電設備故障，亭置式變壓器燒損。

今晚8點多，消費者在串燒店用餐，吃到一半燈突然全黑，經過詢問才知道是停電，黑暗中也無法用餐，只好將食物外帶。

串燒店業者說，疫情生意難做，現在只剩下周六有辦法做生意，但好不容易等到人潮回流，竟然在最尖峰的周六用餐時段停電，一停就是2個多小時，客人無法用餐，只能退錢，這一停電損失至少10萬元以上。

飯店業者說，今晚突然停電，客人就算進房也沒冷氣，只能讓客人在大廳稍作休息；冰箱很多食材需要冷凍、冷藏，復電後也要逐一過濾食材，電器設備也需做檢查，以確保電器順利運轉。

台電台中區處表示，今晚7點32分接獲停電通報後，即刻派員前往搶修，初步了解因為今天天氣炎熱，逢甲夜市用電負載過高，造成供電設備故障，亭置式變壓器燒損。

台電台中區指出， 逢甲夜市遊客眾多，台電維修人員僅能徒步進入商圈查修故障，經台電人員逐步查修，並隔離故障區間，截至晚間10點2分已將停電戶數由953戶縮小至24戶。剩餘的24戶停電戶，由於必須更換供應其電力的變壓器，台電預估將於晚間12點前完成搶修復電。

消費者在串燒店用餐，吃到一半燈突然全黑，經過詢問才知道是停電。圖／業者提供
消費者在串燒店用餐，吃到一半燈突然全黑，經過詢問才知道是停電。圖／業者提供

停電 逢甲夜市 台電

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