三輝楊澄源接中市商促會 經發局：企業布局商機無限

三輝公司董事長楊澄源接任台中市商業促進會第7屆理事長，副市長陳子敬代表頒發理事長、理監事當選證書。經發局指出，市府近年強化招商環境下，在商業菁英努力展發，讓台中商機蓬勃，吸引更多知名企業陸續在台中投資。

台中市商業發展促進會昨舉行理事長、理監事交接，全體理監事及顧問群百餘人。商促會涵蓋全市逾六十個商業公會，會員都擔任過各行業公會理事長，商促會從2003年成立，主旨是協助地方百業連結地方政府，創造經濟活絡。

經發局指出，台中近期也吸引多家大型百貨零售業布局台中，包括廣三崇光投入約200億元打造烏日高鐵超級娛樂購物城、斥資65億元的漢神洲際購物中心去年10月底動工、三井Outlet Park二期7月25日上梁、另在東區的三井LaLaport年底開幕，商機蓬勃。

副市長陳子敬說，重大建設之一的台中國際會展中心已上梁，開幕營運後，可發揮「前店後廠」優勢，將全球買主吸引來台中，提升在地產業的國際能見度，並帶動觀光、住宿、餐飲、交通等龐大會展商機。

經發局表示，台中經濟成長力道持續強勁，經濟指標屢創佳績，今年第一季以8項經濟指標連三季穩坐全國第一，其中商業登記家數、實收資本額成長數2項指標蟬聯8季冠軍，領先各都。