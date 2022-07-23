台中彩虹眷村牆面龜裂 8月1日起閉村施工半年

彩虹眷村是台中市知名景點，繽紛的牆面彩繪，吸引國內外遊客拍照打卡。不過，彩虹眷村房舍老舊，已經使用逾50年，導致牆面龜裂，有安全疑慮。台中市文化局8月1日起將展開彩虹眷村加固工程，保護屋舍結構，總經費420萬，預計明年1月底完工。

彩虹眷村房舍老舊，先前曾因為屋頂漏水，嚴重影響牆面彩繪，2016年中市府花費190萬元修繕屋頂；2017年起陸續針對彩虹眷村進行維護及修繕工程，包括地基補強探勘、緊急加固工程及彩繪牆面傾斜監控等。

文化局表示，去年發現彩虹眷村土角厝牆面龜裂，為了降低風險、避免裂痕擴大，爭取420萬元經費加固牆面、填補，並重新施作防水層及牆面粉刷，8月1日將動工，希望確保彩虹村內屋舍、地坪及地面能堅固安全。

文化局說，由於彩虹眷村的外牆有漂亮彩繪，為保護牆面彩繪，只能在房舍內部以碳纖維網結合環氧樹酯加固牆面，並架設山型鋼構架支撐屋頂與牆面，增加房舍的耐震強度，工程難度高且費工，工期6個月，預計明年1月底完工。