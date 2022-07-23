快訊

林智堅論文爭議連環爆 陳明通發4千字長文「原創無涉抄襲」

太空人「自己DIY」恐害3名女同事懷孕？ 真相曝光

台中彩虹眷村牆面龜裂 8月1日起閉村施工半年

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
彩虹眷村是台中市知名景點，繽紛的牆面彩繪，吸引國內外遊客拍照打卡。圖／台中市政府提供
彩虹眷村是台中市知名景點，繽紛的牆面彩繪，吸引國內外遊客拍照打卡。圖／台中市政府提供

彩虹眷村台中市知名景點，繽紛的牆面彩繪，吸引國內外遊客拍照打卡。不過，彩虹眷村房舍老舊，已經使用逾50年，導致牆面龜裂，有安全疑慮。台中市文化局8月1日起將展開彩虹眷村加固工程，保護屋舍結構，總經費420萬，預計明年1月底完工。

彩虹眷村房舍老舊，先前曾因為屋頂漏水，嚴重影響牆面彩繪，2016年中市府花費190萬元修繕屋頂；2017年起陸續針對彩虹眷村進行維護及修繕工程，包括地基補強探勘、緊急加固工程及彩繪牆面傾斜監控等。

文化局表示，去年發現彩虹眷村土角厝牆面龜裂，為了降低風險、避免裂痕擴大，爭取420萬元經費加固牆面、填補，並重新施作防水層及牆面粉刷，8月1日將動工，希望確保彩虹村內屋舍、地坪及地面能堅固安全。

文化局說，由於彩虹眷村的外牆有漂亮彩繪，為保護牆面彩繪，只能在房舍內部以碳纖維網結合環氧樹酯加固牆面，並架設山型鋼構架支撐屋頂與牆面，增加房舍的耐震強度，工程難度高且費工，工期6個月，預計明年1月底完工。

文化局強調，安全起見，施工期間彩虹眷村暫停開放，並採取多項安全措施，希望喜愛彩虹爺爺創作的民眾體諒與配合，也希望未來完工後，提供民眾更安全的參觀環境。

彩虹眷村土角厝因屋頂重壓導致損壞。圖／台中市政府提供
彩虹眷村土角厝因屋頂重壓導致損壞。圖／台中市政府提供
台中市文化局8月1日起將展開彩虹眷村屋舍加固工程，避免龜裂擴大。圖／台中市政府提供
台中市文化局8月1日起將展開彩虹眷村屋舍加固工程，避免龜裂擴大。圖／台中市政府提供
台中市府陸續針對彩虹眷村進行維護及修繕工程。圖／台中市政府提供
台中市府陸續針對彩虹眷村進行維護及修繕工程。圖／台中市政府提供

彩虹眷村 文化局 台中市

延伸閱讀

影／玩具銀行送愛到金門 超可愛彩繪貨櫃成打卡熱點

走過75年滄桑自立書店動工修復 再擦亮基隆銀座美名

花蓮福蘭社繡旗、碧蓮寺不動明王具古物價值將啟動審議

金山萬里彩繪拖鞋DIY 阿公阿嬤好樂：我的拖鞋變彩色

相關新聞

彰化扇形車庫12列車經典重現 千人頂烈陽湧入搶拍

扇形車庫慶百歲系列活動，今天開放「12列車經典重現」，包括蒸汽火車頭CK124、DT668，第一台柴油火車頭R21與第一...

台中議會開議 藍喊提早 綠要延長

台中市議會昨天召開程序委員會，討論市長選舉前的定期會日程，藍營認為因應疫情「早開早好」，要求提早到7月底開會，綠營要求延...

拔蘿蔔怕疫情 彰化田尾鄉改為帶回社區多元料理

彰化縣田尾鄉向來受歡迎的拔蘿蔔活動受COVID-19疫情影響，報名隊數銳減六成，今天照常在海豐村舉行，拔完蘿蔔後各自帶回...

中市議員籲科技執法抓車輛不禮讓行人 警察局：9月試辦

交通死傷事故居高不下，台中市今年1至4月行人路口事故死亡數，大幅增加74.1%。為保護行人，中市議員何敏誠建議市府應使用...

名間鄉運會睽違2年恢復舉辦 上千名鄉親組隊參加

南投縣名間鄉運動大會今天因為疫情停辦2年，今天在名間國小恢復舉辦，吸引上千人參與，競爭相當熱烈。名間鄉長陳文德說，希望藉...

全台唯一茉莉花小鎮 產品加值獲國際大獎

花壇鄉所種植的茉莉花面積約25公頃，為全國之冠，市面上茉莉花茶產品原料，都來自於花壇；花壇鄉農會與公所今天舉辦推廣活動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。