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拔蘿蔔怕疫情 彰化田尾鄉改為帶回社區多元料理
彰化縣田尾鄉向來受歡迎的拔蘿蔔活動受COVID-19疫情影響，報名隊數銳減六成，今天照常在海豐村舉行，拔完蘿蔔後各自帶回社區，依照社區喜好製作蘿蔔乾、蘿蔔錢等多元食品。
夏季並非白蘿蔔的主要產季，蘿蔔略帶苦味，田尾鄉公所主辦拔蘿蔔活動，了解各社區報名狀況，並非蘿蔔不如冬季可口，而是優先考量疫情，雖然目前已趨緩和，口罩禁令也作部分解封，但社區民眾報名不如往年踴躍，僅8個社區組隊拔蘿蔔。
蘿蔔田海豐村社區，面積約兩分地，社區民眾幾乎以親子隊為主，大人帶著放暑假的孩子拔得不亦樂乎，鄉長林守政、鄉代會主席吳俊樑等人也下田一展身手，社區民眾都帶著一大袋蘿蔔回社區，林守政和吳俊樑志在體驗，蘿蔔送給社區民眾。
鄉公所也顧及防疫，改變先前到田邊帳棚區，用已曬好的蘿蔔乾放入鹽醃製成蘿蔔乾，今年蘿蔔都帶回社區各憑才能製作醃蘿蔔條、蘿蔔乾、蘿蔔錢、菜頭粿等食品，讓田邊簡易製作化為多元料理。
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