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無慢性病曾打莫德納…體育署職員突倒地身亡 死因出爐

盧秀燕腿傷復出上工 蔡其昌關心送暖

中央社／ 台中23日電
台中市長盧秀燕因腳傷，參加活動只能坐在高腳椅致詞。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕因腳傷，參加活動只能坐在高腳椅致詞。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕因跌倒腿傷20日請假2天休養，昨天到市府開會，今天出席記者會。立法院副院長蔡其昌也關心盧秀燕傷勢並給予祝福，對於盧秀燕遭恐嚇，他說此舉不可取。

盧秀燕因日前跑行程曾不小心跌倒，當時未多注意，後來右腳腫脹安排檢查，才發現微血管破裂形成血塊阻塞，因術後須減少行走，盧秀燕20日在臉書貼出「小腫腿」照片，向市民報告傷勢，將請假2天休養。

但盧秀燕昨天已提早返回市府上班、開會，今天出席「台中購物節等你來秀」記者會，會後她接受媒體訪問表示，感謝大家關心，腿傷經過處理，休養幾天就會好轉。

盧秀燕說，本來希望可休養到週日，提早上班醫生已經不太高興，但因為事情很多，市政工作無法停下來，許多事情也無法因為她改期，但醫生也說並非完全不動，只要不過度，可以適當地活動。但週一行程較多，秘書處會斟酌狀況安排，請大家放心。

蔡其昌今天出席「日日台中款：蔡其昌的故鄉再發現」新書發表會，會後接受媒體採訪。他表示，每天都很忙碌，要做的工作很多，但要是知道誰身體不舒服，他都會表達關心、祝福。

至於一名23歲無業羅姓男子因生活不如意，日前在網紅直播時，留言直播要槍殺盧秀燕。對此，蔡其昌表示，中華民國是法治國家，不容許這種情況發生，無論市井小民或市長，都不容許有被恐嚇的事情出現，應和平理性溝通，恐嚇行為不可取。

盧秀燕 蔡其昌

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