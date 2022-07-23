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名間鄉運會睽違2年恢復舉辦 上千名鄉親組隊參加

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
名間鄉運動會停辦兩年，今天重新舉辦，象徵疫情逐漸趨緩，吸引上千名選手參加。圖／南投縣政府提供
名間鄉運動會停辦兩年，今天重新舉辦，象徵疫情逐漸趨緩，吸引上千名選手參加。圖／南投縣政府提供

南投縣名間鄉運動大會今天因為疫情停辦2年，今天在名間國小恢復舉辦，吸引上千人參與，競爭相當熱烈。名間鄉長陳文德說，希望藉由鄉運會凝聚鄉親向心力，互相交流切磋，也鼓勵鄉親養成運動好習慣，讓生活更健康。

名間鄉運會由各社區、國中小學、社團組成38隊，上千名選手參與，南投縣長林明溱、立委許淑華和縣議員陳翰立、賴燕雪、史雪燕、于秀英等也都到場加油打氣，今年Omicron疫情爆發，南投縣確診人數累計6萬9千多人，民眾生活緊繃，鄉運會恢復舉辦，象徵疫情逐漸趨緩，選手也相當振奮。

今天鄉運會除了運動項目競賽，還有外丹功、新北社區的寶貝長者帶動跳及三光國中的勇士迎賓舞，以力與美展出名間鄉的活力及多元文化。7所國小100多名田徑好手角逐16項田徑錦標，勝出者將代表名間鄉参加縣運外；社區為主的趣味競賽多達31隊，参加拔河、傳球接龍、疊杯樂競賽，激烈有趣，加油聲不斷。

林明溱說，名間鄉運動會在鄉親熱烈期待下恢復舉辦，防疫規定逐漸解封，但大家仍不可放鬆警戒，除落實防疫外，更要維持每天運動好習慣，強健體魄，提高自身免疫力。

陳文德說，名間鄉運也是鄉民聯繫情感、互相交流平台，藉由運動會讓全民運動在個社區扎根，也讓名間鄉更和諧進步。

名間鄉運動會停辦兩年，今天重新舉辦，象徵疫情逐漸趨緩，吸引上千名選手參加。圖／南投縣政府提供
名間鄉運動會停辦兩年，今天重新舉辦，象徵疫情逐漸趨緩，吸引上千名選手參加。圖／南投縣政府提供

疫情 南投

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