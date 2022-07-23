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全台唯一茉莉花小鎮 產品加值獲國際大獎
花壇鄉所種植的茉莉花面積約25公頃，為全國之冠，市面上茉莉花茶產品原料，都來自於花壇；花壇鄉農會與公所今天舉辦推廣活動，彰化縣長王惠美到場表示，農會將原本沒落的產業加值下，製作成化妝品、冰淇淋、啤酒等，為農民帶來很好的收益。
王惠美說，花壇是茉莉花的故鄉，花壇農會以茉莉花推出的產品屢屢獲獎，除了產品品質好，並將產品包裝得非常精美，日常送禮很體面。
花壇鄉農會總幹事顧碧琪長久經營茉莉花，2013年成立茉莉花花壇夢想館，研發很多產品，無毒茉莉花相關產品超過30種，並在包裝精心設計，屢獲國內外大獎，御品茉莉咖啡最近就榮獲「2021韓國K-Design Award設計大獎」，花壇農會去年還獲得有農會界奧斯卡獎營運卓越獎優等獎。
王惠美也表示，近年彰化縣力推的青農有很多入選百大青農，青農人數從一開始只有44位，增加到現在已有2300多位青農，青農運用科技種植有機農產，走向精緻農業，希望有更多年輕人投入，一起努力將彰化優質農產行銷出去。
縣府農業處表示，除了茉莉花，花壇也是全台三大竹筍產地之一，目前種植面積約122公頃，竹筍種類有綠竹筍、麻竹筍、甜龍筍三種，每年端午前夕到中秋節前後更是綠竹筍產季，是品嘗竹筍料理最佳季節。
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