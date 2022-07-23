埔里鎮居民認養14條街道 營造無垃圾山城風貌

守護家鄉環境自己動手來，埔里鎮「枇杷好環境」活動由社區居民、企業、社團合作，認養14條主要街道，今天由居民動手上街清出不少垃圾。林姓上班族說，這些垃圾都是隨手亂丟，沒想到打掃起來這麼費力，他將參與定期清掃，更要落實資源回收，減少垃圾就能提升生活品質。

Feeling18巧克力工房2014年與暨南國際大學合作推動「埔里街區環境清潔營造輔導計畫」，以社區營造方式，盤點環境清潔問題，共同研討解決對策。

巧克力工房董事長茆晉詳說，今年延續「營造鄰里好環境」的精神，號召枇杷里長潘鐵國、枇杷社區發展協會理事長余成勳、慈恩社區發展協會理事長陳炫魁共同參與，擴大清潔環境的範圍。

由埔里鎮公所提供清掃用具、巧克力工房協助相關資源，枇杷里辦公室與社區發展協會盤點重要清掃路線、招募環保志工、安排認養路段等，三個鄰里社區的環保志工約120人，共同認養枇杷里的14條主要街道，今天首度發動志工清潔社區，讓社區環境煥然一新。

潘鐵國說，社區14條主要道路，由枇杷里認養和平東路、青田街、樹人路、中華路、中心五路，每周一三五打掃；枇杷社區認養中心一路、二路、三路、四路與哲學步道；慈恩社區每周一、二、三、四、五認養寶湖街、枇杷路、慈恩街、枇杷城大排。

志工會固定巡視、維護街道清潔，中長期則擴大垃圾減量，建置兩座社區廚餘堆肥槽，鼓勵民眾將家中廚餘倒入後，覆蓋落葉、噴灑酵素，讓堆肥成為有機黑土，供社區有機菜園種植使用。