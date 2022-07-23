林美秀代言購物節 盧秀燕：總獎金110萬創意等你來秀

台中購物節邁向第4屆，今年請來藝人林美秀代言。市長盧秀燕今宣布「台中購物節 等你來秀」徵選創意提案，即日起至8月10日網路報名，前10名每人10萬元購物金，首獎獨拿20萬元。

市長盧秀燕說，2019年首次舉辦購物節以來，年年買氣翻倍成長，去年登錄消費發票總金額突破291億，發票登錄達3295萬張、活動APP累積下載109萬次，活動期間中央振興券台中兌領金額約80億。

盧秀燕今在記者會說，「台中購物節 等你來秀」參賽者只要拿A4紙寫出創意，經海選出創意提案，再由專業團隊指導拍攝，有可能成為台中購物節形象影片宣傳。總獎金110萬，前10名每組有10萬購物金，首獎獨得20萬。她說，購物節是大家的、是台中市民的，市府發想希望帶動更多人參與。

經發局指出，根據中華經濟研究院研究報告指出，110年度台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約550億元、GDP創造效果平均為303.13億。另就業支持及創造效果平均為每年2萬1970人次，買氣創六都第一。

參選人蔡其昌說，購物節促進百工百業發展，思維方向是對的，但方法不好就要檢討，否則就是讓市民的納稅錢打水漂。如何讓百工百業都得到好處？不要老是讓議員質疑購物節未帶動消費、如成效不彰，應促進更多人來台中消費「這是規畫能力與執行能力的問題」如他當選，一定會提出更具體的辦法來振興百工百業。