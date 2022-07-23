疫情衝擊「就是愛荔枝樂園」停業 重新招商詢問度高

觀光局參山國家風景區管理委外經營的「就是愛荔枝樂園」這兩年因疫情營業不穩定，雙方今年已經合意解約，園區4月底正式對外暫停營業，參山管理處目前進行招商作業，園區因佔地廣，交通便利，目前有多家業者探詢，有機會朝向寵物或主題樂園等方向重新規畫營運。

「就是愛荔枝樂園」因有大草坪、玩水區，還有各種造景，加上DIY課程成為中部知名的景點，學生戶外教學也常到這裡，但國內疫情趨緩，園區卻沒有動靜，鄉民從外看到雜草密布好奇怎還沒開放，業者則已在臉書上宣布4月30日已停止營業，讓許多網友留言喊可惜，仍不斷詢問後續開放可能。

參山國家風景區管理處長曹忠猷說，這兩年疫情衝擊園區營運，業者因疫情停業期間，已依照中央補助辦法沒對業者收租金，盼降低他們的負擔，但疫情起起伏伏，業者不管本業或園區都受影響，最後評估長痛不如短痛，雙方合意解約。

位在彰化芬園鄉占地4.3公頃的「就是愛荔枝樂園」前身為芬園休閒體健園區，1994年政府斥資7000多萬元興建，園區綠地樹木多，觀景台還可以遠眺南投九九峰全景，生態環境豐富，但芬園鄉公所代管休閒體健園區使用率低，有意招商卻多次流標，園區被視為蚊子館。

直到2012月12月正式委外營運，以在地特產「荔枝」為園區命名，2016年再易主，由台中知名太陽餅「元明商店」接手，找到園區定位，推動「環境教育」逐漸帶來人潮，成為中部知名的親子景點。

曹忠猷表示，「就是愛荔枝樂園」已打響名號，累積不少客群，目前管理處收回整理，包括水電管線都會汰換，也正徵求未來營運的企畫案，詢問度很高，有業者提出寵物樂園、穆斯林園區還有恐龍主題樂園等構想，將進行招商評選作業，盼疫情趨緩，明年新業者進駐重新營運，再對外開放。