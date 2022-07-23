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台中豐原軟埤仔溪斥資1.5億整治 9月動工再現水岸風華

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
中市府啟動「葫蘆墩圳水環境改善計畫」，並辦理培力學堂。圖／台中市政府提供
中市府啟動「葫蘆墩圳水環境改善計畫」，並辦理培力學堂。圖／台中市政府提供

台中市豐原區軟埤仔溪流經豐原葫蘆墩公園，但因水流動線不佳，缺乏景觀美化，市府計畫進行水環境改善工程，獲中央核定補助1.17億、自籌3300萬，經費共1.5億元，預計今年9月底開工，2024年3月完工。

豐原軟埤坑溪源自石岡壩南幹線，溪渠貫穿豐原市區，途經葫蘆墩公園，為豐原占地最大河濱公園，因軟埤仔溪在花博時期只有第五區全面整體改善水域及陸域，其他區域只有改善陸域環境，與第五區格格不入，且其他區域缺乏步道、護岸老舊、高度不足、未達防洪標準。

為推動軟埤坑溪完善的水岸環境，中市府透過「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，由經濟部補助1.17億元，中市府自籌3300萬元整治，改善工程將於9月動工。

水利局表示，軟埤仔溪改善計畫自豐原大道八段至三豐路豐里橋間，長度1500公尺，改善上游第2、3、4區二側水岸環境，營造親水空間，並新設護岸及堤頂步道，串連葫蘆墩公園人行步道，有效改善水質、水岸環境優化及生態保育。

中市府也啟動「葫蘆墩圳水環境改善計畫」，除改善第一期工程內容，並啟動第二期計畫，自三民路至中正路，長度400公尺，預算約1.6億元。

水利局表示，去年啟動培力計畫，並於去年6月完成，共辦理4場次培力學堂，透過專題演講讓民眾了解水岸環境營造的趨勢、葫蘆墩圳的水圳文化、地方團體如何結合水利工程帶動地方創生及公私協力合作水岸認養。

中市府啟動「葫蘆墩圳水環境改善計畫」，並辦理培力學堂。圖／台中市政府提供
中市府啟動「葫蘆墩圳水環境改善計畫」，並辦理培力學堂。圖／台中市政府提供
台中豐原軟埤仔溪水環境改善計畫示意圖。圖／台中市政府提供
台中豐原軟埤仔溪水環境改善計畫示意圖。圖／台中市政府提供

水利局 護岸

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