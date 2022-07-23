影／蔡其昌批台中購物節成效不好 巿府：累積破400億元

立法院副院長蔡其昌今早舉辦新書發表會，台中市長盧秀燕早上出席台中購物節記者會，對此，蔡批評，盧市長舉辦的購物節成效不好，帶動消費有限，是規畫與執行能力的問題，要檢討。台中市府提出客觀數據回應，台中購物節連三屆累積登錄金額破400億元，成效六都第一。

蔡其昌今天回到台中市海線清水區舉辦新書發表會，會場上百支持者湧入，氣氛熱絡。媒體提問，台中購物節續辦看法，蔡其昌表示，購物節要促進台中市消費、讓百工百業更好，但他從議員意見中發現，盧市長舉辦的購物節成效不好，帶動消費也有限，「這是規畫能力與執行能力的問題」。

蔡其昌進一步指出，未來他會推動促進台中市消費的活動，一定跟盧市長的方法不同，名稱也不同，購物節做成這樣子，是盧市長能力不好，需要好好檢討，若錢花下去如同打水漂，沒有達到促進消費作用，就是不好的政策。

台中市政府表示，台中購物節第一屆至第三屆累積登錄金額高達400億元，其中，去年登錄金額突破291億元佳績，活動聲量都為六都第一，另外，活動APP累積下載109萬次，活動聲量9.1萬筆，成績名列前茅。

中市府進一步說，中經院分析，每消費1元可帶動最多2.64元的倍數，對於全國總體經濟產值帶動效果約550億元、GDP創造效果約303億元、就業支持及創造效果約每年2.1萬人，因此民眾持續期待市府今年繼續辦理購物節，為台中商家拚經濟。

今年第四屆台中購物節將延續活動指標，串聯台中店家一同加入購物節，推出全方位的優惠促銷，且市府今年將研擬抽現金方案，刺激消費，如天天抽、周周抽、月月周及加碼專屬抽。