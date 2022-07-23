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中市北屯社大垂直水耕蔬菜課夯 教學員在家種菜自己吃
台中市北屯社區大學推動「社區都市農業」，由高嘉宏老師開設「垂直水耕蔬菜課程」，教導學員在家或社區利用有限空間種出各類高經濟價值的水耕蔬菜，包括蘿蔓、奶油白菜等，自己種自己吃，有機又安全，還多了生活樂趣。
中市教育局長楊振昇說，台中市各處社區大學推出多樣化課程，北屯社大的高嘉宏老師以其專利設計的「垂直自疊式水耕培養裝置」，規劃社區垂直水耕課程，帶領學員認識及實務操作垂直水耕農法，改變平面土地才能種蔬菜的觀念，成本低、操作簡單，有效利用土地空間，讓學員體驗家庭食農教育。
北屯社大自2019年起在北屯區文昌國小建構「垂直水耕實驗農園」，並開設「家庭農作水耕蔬菜實作」課程，同時組織垂直水耕志工隊，多角度推廣至北屯區許多角落。課程開設至今大受歡迎，目前已開辦7期，課程為期2個月，教導學員理論並實際操作，由於垂直水耕成熟期較短，平均每期課程學員可以有2次蔬菜採收。
學員李湘生是位退休人員，連續2期選修這項課程。他分享，從老師手上領取結業證書，非常開心，學會自己種菜，也成為實踐對環境友善的一分子。學員陳桂英說，她在家開始種植水耕蔬菜，看著蔬菜一天天長大，感受滿滿的朝氣，吃到自己種的菜很幸福，吃得安心健康又快樂。
教育局表示，新課程預計今年10月開課，課程開設在文昌國小及康蔬美農場，開課時段為每周三下午2時到4時，除了教授蔬菜種植的學理知識，同時引導學員進行水耕實務操作，從組裝設備、插苗、肥料調製、蔬菜成長紀錄及病蟲害防治等。
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