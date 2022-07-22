影／彰化扇形車庫百歲生日趴 絢麗光廊綿延1公里

為慶祝國定古蹟彰化扇形車庫100歲生日，由彰化市公所與參山國家風景區管理處合辦的「火車3D光影秀首映會與扇步光廊」，今（22日）晚間7時，在彰化火車站同步點燈，吸引上千民眾前往參與，光廊從前站到後站，綿延達1公里，這項鐵道觀光文化意象活動， 將延續至9月3日。

點燈活動是由彰化市長林世賢、參山國家風景區管理處處長曹忠猷以及鐵路局彰化站站長王河傑，以及民進黨提名的縣長參選人立委黃秀芳等人共同主持，在倒數完成後，絢爛無比、長度約4分鐘長的「3D光影秀」進行播放，現場上千民眾顯得十分興奮，一掃兩年來疫情緊繃的氛圍。

光影秀的影像呈現內容，主要是:適逢扇庫百年之際，愛旅遊的「喵星人半半」─彰化觀光代言人，降落到彰化車站一帶，調皮的祂，觸動了藏在扇庫轉車盤裡的時光機器，帶領大家回到一百年前的彰化同遊，絢麗的燈光及生動內容，十分精彩，呈現了彰化之美。

由參山國家風景區管理處精心布置的鐵道光環境，是以「璀璨彰化．歡慶百年」的主題呈現，將彰化火車站廣場至扇形車庫之間的天橋、扇步道，連結至戶羽機關車園區的沿線重點都設置燈飾布置，以光環境串連周邊場域，運用各式不同的鐵道及彰化特色，並以多元化的光影材質、主題或光影藝術等方式佈置，共有八個燈區，點亮彰化火車站臨近區域，讓彰化扇形車庫週遭的夜晚更為光彩亮麗。

尤其在彰化火車站前廣場設置的一座蒸汽火車主題燈，設計意象為參與鐵道旅遊的遊客搭乘蒸汽火車，由地底衝出駛向跨站天橋的天際光廊，展開璀璨的光影旅程，熱鬧歡慶扇庫百年，意喻彰化將展現「一飛衝天」的未來發展，進入城市發展的新階段，與各地鐵道迷及民眾共同慶祝彰化扇形車庫100周年生日。