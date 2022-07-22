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中彰投銀髮人才資源中心今揭牌 助再創職涯第二春
位於台中市北區的中彰投區「銀髮人才資源中心」今天揭牌，勞動部長許銘春致詞時說，中彰投區「銀髮人才資源中心」預計今年提供中彰化2萬3000名銀髮族客製化一對一諮詢服務、協助就業媒合，再創職涯第二春。
中彰投區「銀髮人才資源中心」由許銘春、立委莊競程、台中市總工會理事長謝宗佑、勞動部勞動力發展署副署長鍾錦季、勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉邦棟，以及中彰投三縣市政府勞工局處代表等共同揭牌啟用。
許銘春說，我國將在2025年進入超高齡社會，勞動市場受少子化與高齡化的人口結構改變影響，未來45歲以上的勞動力人數持續攀升，中高齡將成為未來勞動力市場主力軍，善用退休銀髮族再度加入職場成未來趨勢。
許銘春指出，勞動部前年施行中高齡及高齡者就業促進法，中彰投區「銀髮人才資源中心」是專法實施後第一個專屬銀髮族的就業服務中心，今年預計服務2萬3000人，特別感謝立法院衛環委員莊競程的支持與推動。
台中市北區、北屯區選出的莊競程說，根據台中市民政局人口管理統計平台資料，至今年6月，台中市55歲以上銀髮人口共80萬8916人，其中，北屯有8萬142人，居全市之冠，北區有4萬7786人，共占台中銀髮族15.8%。
莊競程指出，為協助銀髮族再就業發揮所長，他當選後積極向中央爭取設置銀髮人才資源中心，提供就業媒合、就業諮詢及職場適應課程等多元服務，活化銀髮人力資源，感謝勞動部相中北區設置。
他說明，中彰投區「銀髮人才資源中心」位於台中市北區中清路一段98號1樓，緊鄰東興市場、中華夜市及一中商圈，鄰近五權國中、台中二中及中國醫藥大學，距離台中火車站約2.4公里，公車搭乘6、9、81、108號公車，於光大里或邱厝里下車，步行約5分鐘內可達，交通便利。
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